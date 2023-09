Piden ayuda para un chico con parálisis cerebral que debe afrontar una cirugía millonaria

La mujer contó que ante ese panorama la familia se puso a organizar rifas o algún evento para juntar dinero. “Queremos salir por los medios para ver si alguien nos puede dar una respuesta para el nene. Yo vivo con mis padres y varios hermanos. Además de Emiliano, tengo un bebé de nueve meses. Emiliano está yendo poco a la escuela, (el Centro Educativo Terapéutico de Villa Gobernador Gálvez) por el problema del dolor. No puede soportar mucho tiempo en la silla de rueda. Tiene que estar más en cama”.

El tema del traslado del chico a esa institución también es todo un problema. “La escuela se encarga de llevarlo dos veces por semana, y los otros días se organizan las tías para el traslado. La única opción que tengo para mejorar las condiciones de vida de mi hijo es hacerlo operar en el ámbito privado, pero debo juntar más de 6 millones de pesos para la cirugía propiamente dicha y otros 9 para la prótesis. En este caso, tendría que esperar entre uno y dos años para recibir una prótesis que entre la Dirección de Capacidad”, agregó la mamá de Emiliano. “No hay plazos para la cirugía. Debo juntar ese dinero y comunicarme con el sanatorio. Organizando rifas y eventos no es suficiente, por eso abrimos una cuenta en el Banco Nación para que nos ayuden”, agregó.

La mujer también aprovechó para pedir ayuda para encontrar un lugar más acorde al problema de salud de Emiliano. "Somos muchos viviendo acá. Yo me anoté para una vivienda hace muchos años y jamás me llamaron. La Municipalidad me ofreció una pieza donde estoy con Emi y el bebé, pero no puedo salir a buscar trabajo porque debo atender a Emi, no sabe comer solo, no habla y no puede sentarse solo",