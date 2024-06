Paro universitario: entre las batallas del presente y la eterna pulseada por los salarios

"Después de seis meses empezamos a caminar hacia el entendimiento", dijo el rector de la Universidad Nacional de San Luis. Pero al instante pidió hacer foco en la recomposición salarial de docentes y no docentes, " porque sino podríamos caer en la situación triste de tener para pagar la luz y gas, pero no tener trabajadores ".

El incremento para gastos de funcionamiento, como dijo el rector Bartolacci, da oxígeno suficiente para llegar a fin de año sin lesionar ninguna de las actividades básicas. Pero ahora resta que el gobierno nacional logre dar respuesta a la demanda salarial.

Porque mientras la Casa Rosada decidió otorgar un necesario 270% de aumento en la cuota de gastos de funcionamiento, para los salarios docentes ofreció un 9% de incremento para el mes de mayo, monto que fue rechazado de forma unánime por los gremios docentes. Tras un cuarto intermedio, a fines de mayo hubo una nueva reunión donde el gobierno no realizó ninguna nueva propuesta.

A principios de mayo un informe del Instituto de Estudios y Capacitación de la Conadu advirtió que en las universidades estaba pasando algo que no sucedía desde hace más de 20 años: "Hay docentes por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo: la categoría ayudante con dedicación semiexclusiva (20 horas) queda por debajo de la media canasta básica. Los salarios de bolsillo de más de la mitad de los cargos docentes universitarios no superan hoy la canasta que define la línea de pobreza". Los sindicatos advierten que la pérdida salarial de diciembre a la fecha es superior al 50%.

Presupuesto_04-768x960.png

El incremento para gastos de funcionamiento llegó tras una larga pelea que tuvo su pico en la masiva movilización nacional del 23 de abril en la Plaza del Congreso. Hasta entonces, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez negaba que las universidades corran riesgo para el segundo cuatrimestre y las acusaba de "hacer terrorismo" y "sembrar pánico" en los estudiantes. Y mientras la consultora Zuban Córdoba advertía en un informe que el 86% de los encuestados coincidía que la educación pública era un derecho que debía ser defendido, el presidente Javier Milei acusaba a las universidades de ser centros de adoctrinamiento y compartía memes en sus redes sociales. El ataque contra la universidad pública por parte del ejecutivo fue sin tregua, pero al final la batalla se ganó en la calle.

Entre martes y miércoles de esta semana los profesores de la UNR realizarán un paro de 48 horas y montarán una carpa en la plaza San Martín. "No estamos dispuestos a ser la variable de ajuste de un gobierno que no solo ataca los salarios, sino que plantea una ofensiva contra toda la universidad pública y gratuita", señalan desde la Coad. La consigna lanzada para la huelga por la Conadu, la federación nacional de docentes, es contundente: "Sin sueldos dignos no hay universidad posible".