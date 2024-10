Paro nacional de transporte: corte, asamblea y olla popular en Circunvalación

En Rosario, la actividad es casi normal porque la UTA no adhiere pero sí paran recolectores de residuos, camioneros, portuarios, ferroviarios y choferes de taxis.

Un paro general de transporte se desarrolla este miércoles en la Argentina, aunque en Rosario la actividad es casi normal. Esta nueva protesta de los gremios contra el gobierno de Javier Milei no incluye colectivos, dado que la UTA no adhiere. Sin embargo, sí paran los recolectores de residuos, camioneros, portuarios, ferroviarios y choferes de taxis. Además, el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" no tendrá movimiento ya que el sindicato de pilotos definió su adhesión a la huelga.