Comenzó el paro nacional de transporte: en Rosario, la actividad es casi normal

La UTA, el gremio de los colectiveros, no adhirió a la medida de fuerza y también se veían taxis circulando por el centro de la ciudad.

Sin embargo, en el caso de los taxistas de Rosario, desde el gremio aseguraron que el paro no implicará necesariamente que el servicio se resienta. En este sentido, aseguraron que quedará "a criterio de cada trabajador" si unirse o no a la medida de fuerza.

A su vez, la UTA local no adhirió al paro de los gremios de transporte y los colectivos circularán con total normalidad.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" no tendrá movimiento ya que el sindicato de pilotos definió su adhesión a la huelga. Resta saber si la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que nuclea a los trabajadores en pista de aterrizaje se sumará o no al cese de actividades.

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Yianotti, declaró: “Como organización sindical vamos a adherir al paro. Eso no quita que el servicio se resienta o no. Tenemos casi el 50 por ciento de los dueños de taxis que están manejando sus propios autos porque se quedaron sin chofer. Además, hay algunos compañeros que no están de acuerdo con la medida de fuerza. Entonces, dejamos a criterio de cada trabajador parar a no”.

El representante de los choferes rosarino remarcó que el gremio “considera que el paro es justo, porque este gobierno nacional, lamentablemente, va en contra de las leyes laborales, quiere imponer nuevas normas que perjudican al trabajador. También está el problema de los al transporte. Aunque nuestra actividad no está subsidiada, vemos que algunos sectores dejaron de recibir subsidios y eso va en detrimento de la clase trabajadora”, agregó.

El paro de transporte se hace sentir en Amba

El Gobierno utilizó la aplicación MiArgentina para cuestionar el paro y dejar abierta uan línea de denuncias para aquellos que se vean obligados a parar en contra de su voluntad.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó a los gremios que convocarán a medidas de fuerza que se llevarán a cabo mañana y el jueves al sostener que "paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar".

"Paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar porque los argentinos de bien, de trabajo, que queremos vivir en un país mejor no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar", expresó en su habitual conferencia de prensa.

En la misma línea, aseguró que los gremios que paran “son el de aeronavegantes, el de pilotos de Pablo Biró, que es obvio que se resiste a perder sus privilegios, los pasajes gratuitos en clase Ejecutiva para ellos y sus familias”; el de Pablo Moyano ”en defensa de Biró, porque en definitiva son lo mismo, defensores de los privilegios de unos pocos".

También “el gremio de AFIP que pretenden seguir con el privilegio de cargos hereditarios”, los estatales nucleados en ATE “que se resiste a exámenes de idoneidad”, y por último, la Unión Ferroviaria que “defiende servicios que ofrecen una calidad peor que la de hace medios siglo”.

“Con los paros, los privilegiados buscan perjudicar a los que quieren trabajar, a los que votaron por una Argentina distinta, para eliminar los privilegios de ellos, de la casta, para terminar con la inflación y son los que votaron con esperanza para tener un futuro”, definió el funcionario en la previa a las protestas.

Según expuso, la administración libertaria hizo “todo lo que se pudo en términos de diálogo” para evitar la medidas que finalmente se realizarán mañana y el jueves y que afectarán el servicio de trenes, subtes, camiones ni transporte aéreo y marítimo.