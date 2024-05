Paro docente: cómo se carga la declaración jurada de prestación de servicios

Los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza este miércoles. Estará disponible en el sitio del gobierno provincial Mi Legajo.

Paro docente: quienes no adhieran a la medida de fuerza, deberán completar una declaración jurada

Los trabajadores de entidades educativas que se no sumen a la medida de fuerza deberán completar una declaración jurada de prestación de servicios.

Este documento es de carácter obligatorio y se extiende incluso a los docentes a los que no les corresponde trabajar este miércoles y también a los que son reemplazantes o están actualmente de licencia. El proceso se realiza online y se puede completar entre el 8 y el 10 de mayo.

Esta declaración jurada debe ser completada por todos los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza, aunque no les corresponda trabajar ese día. De esta manera, el registro para diferenciar entre los maestros que se sumen al paro y quienes no se extiende para todo el gremio dentro de la provincia.