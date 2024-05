La provincia dice que los docentes avalan el premio a la asistencia: "Piden que se reconozca el esfuerzo"

El Ministro de Educación, José Goity, afirmó que los maestros no opinan de la misma manera que los gremios sobre los premios a la asistencia. Y sostuvo que la posición de los sindicatos está fundamentada en "prejuicios".

"El gremio tiene sus posturas que, a veces, provienen de un prejuicio. Lo que proponemos no tiene nada que ver con la experiencia de lo '90. Parten de un prejuicio y de no ver qué es lo que pasa: estamos dispuestos a dialogar sobre su implementación", afirmó esta tarde el Ministro de Educación de Santa Fe, José Goity. De esta manera, el funcionario asegura que hay un distanciamiento entre la posición de los docentes y los gremios respeto del del plan Asistencia Perfecta que implementó el gobierno provincial. En los hechos es la implementación de reconocimientos a la asistencia en la docencia estableciendo premios de hasta $287.000 para quienes no pidan licencias.