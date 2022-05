Paro de colectivos: Javkin confía que se llegará a un acuerdo y la UTA levantará la medida de fuerza

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el intendente de Rosario se mostró confiado que el servicio se pueda prestar con normalidad mañana, pero a la vez volvió a remarcar que la madre de todos los problemas es la política de distribución de subsidios que realiza el gobierno nacional en detrimento de las provincias.

“Hoy se avanzaría en el acuerdo al que arribaron ayer el gremio y los empresarios. Eso permitiría a partir de mañana tener colectivos en forma normal, a pesar de que hoy está funcionando por el Censo. A partir de ahí tenemos que ir por soluciones de fondo que es la distribución de los recursos nacionales. Todos estamos con voluntad de acompañar la convocatoria a una marcha federal a Buenos Aires para pedir una ley que financie el transporte del interior del país”, afirmó el titular del Departamento Ejecutivo.



En ese sentido, precisó que la llave para destrabar el conflicto “fue el compromiso de Nación de transferir el jueves los fondos correspondientes a abril. Es una cuota de 3.500 millones de pesos, que es la primera del trimestre de subsidios nacionales. Hay otros detalles que se van a definir en la tarde de hoy. Todos somos conscientes que este problema se resolverá si logramos en estos 30 ó 40 días una solución sobre la distribución de los fondos nacionales”.

Asimismo, describió la sensación que tuvo ayer en la ciudad de Buenos Aires cuando participó junto a su colega de Córdoba de las gestiones para destrabar el conflicto. “Los intendentes somos el poder concedente del servicio, pero no estamos en la instancia de negociación. Es una paritaria nacional entre el gremio y la Federación de Transporte de Pasajeros y el ministerio. Ayer dimos un paso más y participamos de las audiencias. Ayer no había un solo periodista de Buenos Aires cubriendo la reunión. El tema no existió en Buenos Aires. Ayer en Capital Federal fue un día normal, había transporte. En Buenos Aires nadie sabía que el 80 por ciento de la Argentina no tenía transporte”.

Los choferes amenazan con profundizar las medidas de protesta.

“Hay gente en todo el interior que carga combustible y mientras lo hace paga un impuesto que debería redistribuirse para financiar los subsidios al transporte. Y se reparten 8,5 pesos para el área metropolitana de Buenos Aires y 1,5 en el resto de Argentina. Eso hay que cortarlo de raíz. Esa fue la clave para destrabar el conflicto: la unidad y el compromiso de todos para, de una vez por todas, plantear una ley federal en materia de transporte que termine con esta situación”, reclamó.

Finalmente, dijo que “ya hace falta plata no sólo para cumplir con las frecuencias, sino también para comprar coches nuevos. Eso requiere recursos. Y esos fondos se reparten en razón de 8,5 pesos para Buenos Aires y 1,5 para el interior del país. No puede ser que esto sea así, que aceptemos que haya ciudadanos de primera y de segunda”.