Paritaria docente: Educación convocará a los gremios los primeros días de febrero

Si bien esta intención de alcanzar acuerdos largos, a diferencia de lo que pasó el año pasado donde la negociación fue casi bimestral, no se expuso en el encuentro de trabajo del viernes; los sindicatos no la ven con malos ojos. "No se abordó este tema en la reunión, pero nosotros no descartamos la posibilidad de un acuerdo que sea semestral o que incluya una cláusula gatillo (si la inflación se dispara por encima de los aumentos acordados)", indicó Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafé, el gremio que representa a docentes de escuelas públicas.

Desde el sindicato que reúne a los maestros de escuelas de gestión privada, el Sadop, también alentaron esta posibilidad. "Es un escenario posible alcanzar acuerdos de seis meses, es decir volver a las dos discusiones anuales como era en la época de Hermes Binner y como históricamente se pensaba la paritaria", apuntó el secretario general del Sadop Rosario, Martín Lucero.

Pero aclaró rápidamente que "es posible, pero siempre partiendo de la base que tiene que haber un aumento inicial y aumentos sucesivos y garantías después, como una cláusula gatillo. En una economía más estable que el año pasado por ahí es posible pensar en 6 meses y no tener que andar discutiendo cada 2. Pero es una posibilidad, no es una certeza".

Recuperar el salario

Lo cierto es que el grueso de la discusión se centrará en los porcentajes de aumento que tendrán los salarios de los docentes de la provincia. Desde Amsafé ya se adelantó que la expectativa es lograr una suba que permita recuperar lo perdido salarialmente en el 2024, que se estipula entre un 20 y un 30 por ciento.

Desde el Sadop, gremio que reúne a maestros de escuelas de gestión privada, también adelantaron que pedirán "un aumento importante" y se puso sobre la mesa los acuerdos alcanzados por gremios como La Bancaria o Camioneros están discutiendo subas del 15 por ciento para el primer trimestre del año.

Dirigentes de ambos sindicatos recordaron que durante el año pasado el salario docente de la provincia de Santa Fe experimentó una "caída importante", comparándola con los salarios de otras provincias del país.

Una agenda nutrida

Pero, además de la cuestión salarial, los referentes sindicales consideraron apropiado poder discutir otros temas como el Premio a la Asistencia Perfecta, la reforma previsional que impacta en los ingresos de los jubilados docentes, la implementación de una hora más de clases en el nivel primario, las condiciones de trabajo y de infraestructura en las escuelas y la falta de convocatoria a concursos de ingreso en el nivel primario, inicial y especial.