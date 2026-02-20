Central: Jorge Almirón metió un cambio para recibir a Talleres en el Gigante

El DT canalla quedó muy conforme con el último partido, pero igual dispuso el el ingreso de Julián Fernández por Emanuel Coronel. Copetti se mantiene

Jorge Almirón confirmó los nce de Central que jugarán ante Talleres en el Gigante de Arroyito.

Central busca su segundo triunfo consecutivo en el Gigante de Arroyito y lo hará frente a Talleres, partido para el cual el entrenador Jorge Almirón confirmó una variante en relación a los once que vienen de ganarle a Barracas Central .

La alteración que sufrió el Canalla es el ingreso de Julián Fernández , de buena actuación contra Barracas, en lugar de Emanuel Coronel, lo que implicará el corrimiento de otros futbolistas.

El caso más claro es el de Enzo Giménez , quien iniciará el partido como lateral por derecha. Allí terminó jugando en el último encuentro, justamente cuando el DT mandó a la cancha a Julián Fernández .

JUlianVB Julián Fernández vuelve a la titularidad. Ante Barracas Central ingresó en el segundo tiempo. Virginia Benedetto / La Capital

El esquema del Canalla

Con estos nombres, lo que resta por saber es cómo se parará el equipo y qué función cumplirán algunos jugadores en particular, entre ellos Ángel Di María y Enzo Copetti.

Es que con Copetti en cancha, se mantiene el doble 9 (Copetti y Alejo Veliz) y la cuestión será cómo se lo abastece. Una posibilidad es que sea un 4-4-2, con Di María por derecha y Julián Fernández por izquierda. Otra, un 4-2-3-1, pero ya con Copetti un poco más retrasado, detrás de Veliz.

CopettiVB Copetti anotó en la victoria de Central ante Barracas y recibió la confianza del entrenador. Virginia Benedetto / La Capital

Lo cierto es que Copetti, que viene de convertir (hacía más de nueve meses que no lo hacía) uno de los goles en la victoria ante Barracas Central, se mantiene entre los once.

Los once de Central

De esta forma, Central formará ante Talleres con: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández; Alejo Veliz.