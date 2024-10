Pablo Javkin puso en marcha los preparativos para celebrar los 300 años de Rosario

A diez meses del cambio, sostienen que "desregular alquileres no resolvió nada"

“Cuando uno repasa la historia de Rosario, entiende lo que la hace única. El hecho de no haber tenido fundador nos da el orgullo de decir que esta ciudad nació de su propio esfuerzo, porque se hizo a sí misma. Lejos de todo formalismo, nuestra historia está llena de hitos y valores fundacionales que marcaron su destino irrevocable de resistencia y grandeza”, prosiguió el mandatario, quien señaló que “antes de ser ciudad, fuimos un pequeño poblado que se formó y creció alrededor de la capilla, la misma que recibió al general Manuel Belgrano con la imagen de la Virgen en su altar” y rescató el gesto de prócer de enarbolar el manto patrio creado por un grupo de mujeres desobedeciendo las órdenes que llegaban de Buenos Aires. “Esa capacidad de resistir para crecer nos hizo pronto una fiel e ilustre villa. Casi 30 años después, merecimos el reconocimiento de ciudad, honrando los valores fundacionales que le dieron vida a ese sueño”, subrayó.

Javkin tricentenario 4.jpg

“Desde entonces somos una urbe dinámica que creció como ninguna, abierta al mundo entero desde su puerto, conectada e integrada con las provincias por el ferrocarril, diversa y pujante por la inmigración, invencible por el espíritu de progreso de nuestra gente. Hoy somos el corazón productivo del país, capital de la industria, uno de los complejos agroexportadores más importantes del mundo y estamos liderando la revolución productiva con la biotecnología”, destacó el titular del Ejecutivo local.

Y seguidamente afirmó: “Somos una ciudad maravillosa. Somos más de 1 millón de gente buena que sueña con recuperar la paz, que no se va a dejar ganar por ese puñado del mal que quiso arrebatarnos lo más sagrado que tenemos: la libertad de caminar tranquilos por la calle. No les tenemos miedo. Ya no estamos solos. Todos los recursos están puestos para cuidar a nuestra gente y terminar para siempre con las mafias violentas”.

Luego de remarcar que “nunca el Estado puede perder la batalla contra el crimen”, y que “Rosario no se rinde. Como reza la súplica a nuestra Santa Patrona, desterremos toda forma de violencia para que podamos alcanzar la paz. Es de a poco, pero Rosario va a alcanzar la paz”, Javkin reiteró su deseo sostenido en el tiempo de un país federal: “Somos una ciudad de familias de bien, que laburan y se esfuerzan. Somos austeros, sabemos ganarnos lo nuestro y cuidamos con obsesión cada peso. Sí, también somos un poco testarudos, porque tenemos la convicción de que nuestro sueño de ciudad guarda un sueño de país que sea justo con el interior productivo, que da mucho más de lo que vuelve. Queremos una Argentina que sea federal en serio. Y nos van a encontrar todos los días trabajando y defendiendo ese sueño”.

izamiento.jpg

En este punto, el intendente se centró en el 7 de octubre de 2025, cuando se cumplan 300 años desde el día en el que se puso la primera piedra con la que empezó a construirse la capilla alrededor de la que creció primero un caserío, luego un pago, un pueblo y finalmente una ciudad. “A partir de hoy, empezamos a transitar juntos el camino hacia el tricentenario de Rosario, 300 años de la llegada a estas tierras de Francisco De Godoy y un grupo de calchaquíes que marcaron el inicio de nuestra historia”, manifestó, y agregó: “Para que la celebración honre tres siglos de legado, firmé el decreto N°1225 que crea un Comité Ejecutivo del Tricentenario, la Comisión de historiadores y la Comisión de Instituciones y vecinos destacados de la ciudad”.

“Rosario merece una gran celebración que sea de toda la ciudad, como lo fue en sus inicios. Nos lo merecemos por nuestra grandeza, la que nace de la fuerza de cada rosarino y rosarina que todos los días trabaja, invierte, estudia, educa, cuida y apuesta por una Rosario que progrese, crezca e iguale. Nos lo merecemos por nuestra capacidad de resistir, por no bajar los brazos en las difíciles, por la tozudez que está en nuestro ADN y que nos hace sentir orgullosos de quiénes somos y de qué estamos hechos. Esa misma tozudez de nuestros primeros pobladores, que se animaron a soñar en grande. Nos lo merecemos por nuestros chicos y chicas, para que sigan escribiendo la grandeza de los 300 años que vendrán”, expresó el mandatario.

Finalmente, Javkin agradeció a las y los presentes e hizo extensiva la convocatoria a sumarse a la organización y a participar de los festejos a toda la ciudad: “Los invito a unirnos en esta celebración bajo nuestro manto celeste y blanco, mirarnos a los ojos y sentir el orgullo de ser parte de esta historia común, con la convicción de que en este Pago que fue capilla, luego villa, hasta ser ciudad, y pronto ciudad autónoma, hubo gente que jamás se rindió y que demostró que Rosario siempre pero siempre puede”.

En la oportunidad, participaron de la ceremonia autoridades municipales, provinciales y nacionales; integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones, miembros del Poder Judicial, legisladores nacionales, provinciales y locales; miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales; representantes de colectividades, credos, instituciones y fundaciones; alumnas y alumnas de distintas escuelas de la ciudad; miembros del Consejo de niñas y niños, ex combatientes de Malvinas, y vecinas y vecinos.