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Outlet Rosario superó las 70.000 visitas y se activó el modo tour de compras regional

La Municipalidad confirmó la llegada de distintos grupos que viajaron desde el interior de la provincia para aprovechar las ofertas de ropa

4 de abril 2026 · 13:46hs
La cuarta edición de Outlet Rosario comenzó el último miércoles.

Foto: Municipalidad de Rosario.

La cuarta edición de Outlet Rosario comenzó el último miércoles.

A pesar de la lluvia y el tiempo inestable, el balance parcial de Outlet Rosario arrojó resultados positivos para los organizadores. La cuarta edición generó más de 70.000 visitas en los primeros tres días y los tours de compras se instalaron como una de las principales novedades.

Ni el calor del miércoles ni el alerta meteorológica del último viernes impidió la llegada de clientes a los puestos de más de 40 marcas locales. Si la convocatoria se mantiene a este ritmo, es muy probable que el evento finalice con una asistencia superior a la de agosto pasado, cuando se llevó a cabo la liquidación de la temporada de otoño e invierno.

Según fuentes de la Municipalidad de Rosario, los feriados consecutivos jugaron un papel clave para contar con un flujo constante de compradores. De hecho, en más de una oportunidad se generaron filas para ingresar y recorrer los tres salones del predio de la ex Rural en bulevar Oroño y 27 de Febrero.

Tours de compras regionales en Outlet Rosario

El interés por los descuentos y ofertas de ropa va más allá de los límites de la ciudad. Los organizadores confirmaron la visita de compradores que viajaron juntos desde el interior. Los tours fueron coordinados especialmente para aprovechar la propuesta comercial en el final de la temporada de primavera y verano.

Si bien la última edición de Outlet Rosario ya había llamado la atención en otras localidades vecinas, esta semana se vio una logística más compleja. "Nos sorprendió mucho la cantidad de gente que vino de afuera. Había grupos que llegaban directamente en combi desde distintos puntos de la provincia", señaló uno de los fabricantes que participa en el evento.

>> Leer más: Rosario Outlet: pasaron más de 100 mil personas y hubo ventas por más de $2.200 millones

De la misma manera que se armaron viajes especiales de consumidores finales, los comerciantes del interior santafesino también decidieron ir a la ex Rural para abastecerse y revender mercadería en sus propios locales. Al respecto, uno de los empresarios rosarinos comentó: "Teníamos clientes que llevaban hasta 20 remeras juntas para sus negocios. Eso habla de la competitividad de los precios y de la calidad de lo que producimos".

Antes de las dos jornadas finales, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, concluyó que la respuesta de la gente "fue mucho más de lo esperado" por las autoridades. "Estamos gratamente sorprendidos con lo que va del evento", aseguró.

Descuentos y ropa nueva desde 5.000 pesos

El funcionario dijo que Outlet Rosario es una política pública sin costo para la ciudad y remarcó que su impacto es indiscutible. En este sentido, manifestó: "No sólo reactiva la industria textil local sino que además acerca a la gente ropa y calzado de primera calidad a precios irrisoriamente baratos".

La cuarta edición del evento se puso en marcha con descuentos de hasta el 50 por ciento en el valor de mercado. Los compradores pueden llevarse prendas desde $ 5.000, incluyendo indumentaria deportiva, urbana, calzado y ropa infantil. En esta ocasión, las zapatillas y las prendas de abrigo se mantuvieron entre los artículos de mayor demanda.

>> Leer más: Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

La subsecretaria de Producción, Sabrina Brachetta, aseguró que "las familias se van con bolsas llenas, pagando lo que vale la ropa, sin intermediarios". También indicó que los empresarios "están felices" porque "están vendiendo, están facturando y están viendo cómo su marca llega a miles de personas".

En el cierre de la Semana Santa, Outlet Rosario mantiene las puertas abiertas hasta las 20. Además, la ex Rural abre a las 11 de la mañana este domingo para ampliar el horario de funcionamiento y combinarlo con la Calle Recreativa.

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