Operan por segunda vez a la beba que sufrió quemaduras durante una cesárea

Leer Más: Beba que sufrió lesiones en el parto: en el Hospital de San Lorenzo están "consternados"

Estable y con asistencia respiratoria

"La bebé cumple hoy (jueves) su cuarto día de vida, se encuentra estable, internada en la nenonatología de la Maternidad Martin", señalaron desde ese centro de salud.

"Ayer por la tarde le realizaron una segunda intervención y se le colocó un injerto biológico en la lesión. Toleró muy bien el procedimiento y quedó vinculada a ventilación mecánica para su mejor sedación y analgesia", detallaron.

La recién nacida se está alimentando con pequeños volúmenes de leche a través de una sonda.

Consternación en San Lorenzo

Eduardo Ros, director del Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde el lunes nació la beba que sufrió quemaduras durante el procedimiento de la cesárea, dijo a La Capital que se encuentra "consternado" por lo ocurrido, y que la misma conmoción afecta a todo el personal del establecimiento provincial.

El director del nosocomio señaló que "una vez que sucedió el hecho, el médico (obstetra) se dirigió a los papás y les comentó el incidente, algo que pasó en forma intraoperatoria". Luego, "hablaron con un pediatra y el cirujano plástico del servicio. La beba tenía quemaduras de segundo grado y en este hospital no tenemos una Neo para darle la contención necesaria a la bebé y a la mamá, por eso se logró lo antes posible la derivación a un centro de salud como la MaternidadMartin", añadió.

"Una vez que me informaron desde quirófano (lo sucedido), se realizaron las medidas administrativas correspondientes (dentro del hospital), el sumario administrativo y se elevó a jurídicas de provincia", detalló el director del nosocomio de San Lorenzo.

En el Hospital Granaderos a Caballo, ubicado en Richieri 347, de la ciudad de San Lorenzo, nacen alrededor de 20 bebés por mes. Es un lugar de referencia en la zona y cuenta con una maternidad de segundo nivel, de baja complejidad.

Estupor y bronca en la familia

La madre, el padre y la abuela de la bebita manifestaron su estupor y dolor por lo sucedido durante el nacimiento de la niña. Lo hicieron tanto por redes sociales como por otros medios de comunicación.

"Cuento lo que viví, lo que pasó", escribió la mamá de la beba en sus redes sociales, donde hizo su descargo. "Mi hija es sana y no tendría que haber pasado esto. Fue un error, yo les creo que no tendría que haber pasado y pasó. Mi bebé nació y un error está dejando secuelas que no merecía. Por eso tengo que hacer algo para no callarme", compartió.

La joven mujer contó que apenas le colocaron a la niña en su pecho al terminar la cesárea sintió un fuerte olor a carne quemada. Allí advirtieron que un instrumental caliente, aparentemente un electrobisturí, había sido colocado arriba de la paciente, lo que le generó quemaduras a ella y a la bebita.