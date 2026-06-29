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Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en "Kill Bill"

Naomi Osaka se ha acostumbrado a generar revuelo con sus atuendos creativos

29 de junio 2026 · 19:58hs
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Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en Kill Bill

Las estrictas reglas de Wimbledon sobre la vestimenta completamente blanca no impidieron que Naomi Osaka hiciera otra declaración de moda al pisar este lunes el césped del All England Club.

Osaka, que se ha acostumbrado a generar revuelo con sus atuendos creativos en los recientes torneos de Grand Slam, lució un kimono con mangas oscilantes y un elaborado bordado, mientras entraba a la cancha número 3 para su partido de primera ronda contra Elsa Jacquemot.

Tras imponerse por 6-1, 7-5, Osaka contó que se inspiró para el atuendo en una película de Quentin Tarantino.

“Para mí, mi herencia japonesa significa mucho”, expresó Osaka en su entrevista en la cancha. “Dicen que en Wimbledon todo es blanco y pensé que sería genial salir con un kimono. Simplemente me inspiran muchas cosas diferentes y una de mis películas favoritas es ‘Kill Bill’. Así que me encanta el personaje de Lucy Liu, O-Ren Ishii, y ella aparece con este kimono blanco realmente icónico. Siempre le digo a la gente que a veces me gusta ser como un personaje de videojuego; no quiero ser yo misma cuando estoy jugando en la cancha. Y como que intento encarnarla un poco”.

La más reciente creación de la jugadora japonesa provocó una reacción entusiasta del público, muchos de los cuales esperaban con sus teléfonos en alto para grabar su entrada. Una aficionada gritó “¡Vamos, reina!” mientras Osaka salía.

Alicia Molik, exjugadora que llegó a estar entre las 10 mejores del ranking y que hace comentarios para la BBC, señaló: “Es algo que hemos estado esperando todo el día, ¿no?, ver con qué va a aparecer Naomi Osaka en Wimbledon”.

Osaka se dejó puesta bata mientras rebotaba sobre la punta de los pies junto a la red, escuchando las instrucciones de la jueza de silla. Luego se la quitó y la colocó en su silla para comenzar el calentamiento antes de que iniciara el partido.

Un ritual muy esperado

Las creaciones de moda y las entradas a la cancha de la cuatro veces campeona de Grand Slam se están convirtiendo en un ritual muy esperado tanto en los torneos de Grand Slam como en otros eventos.

En el Abierto de Australia de este año, entró a la cancha con un sombrero de ala ancha, un velo y sosteniendo una sombrilla blanca. En el Abierto de Francia, salió para su partido inaugural con una falda negra ceremonial y un corpiño sin mangas con cuentas, que se quitó para revelar un vestido de juego dorado con lentejuelas.

Y en la Met Gala en Nueva York, Osaka deslumbró con un vestido blanco entallado y escultórico de Robert Wun, de estilo atrevido, con hombros exagerados y adornado con plumas rojas y un tocado a juego. Para completar el look, llevó guantes rojos bicolor.

Así que la gran pregunta antes de Wimbledon era: ¿cómo manejaría la regla de vestir de blanco en el All England Club?

“Literalmente todo el mundo me sigue preguntando eso y nunca he pensado que el color blanco sea una restricción”, expresó Osaka en su conferencia de prensa previa al torneo el domingo. “Siento que hay tantos patrones, telas y texturas diferentes que puedes usar”.

Y los usó.

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