La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril

El estimador del Indec mostró una suba interanual de 1,6 %, concentrada en sectores extractivos. Despidos en una planta de Techint

Tenaris, empresa del Grupo Techint, anunció 150 despidos en la planta de Valentín Alsina. Se profundiza la crisis en la industria.

La actividad económica se mantuvo en “modo serrucho” y cayó 1,5 % mensual en abril. En la comparación interanual subió 1,6 %, un resultado que se registró pese a que más de la mitad de los sectores analizados registró bajas. En el primer cuatrimestre del año la economía acumula un crecimiento interanual de 2,5 %, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo de estadística difundió el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de abril, un mes que no pudo sostener la mejora mensual de marzo. En esa línea de comparación, desde el bimestre agosto-septiembre que no encadena dos incrementos consecutivos.

En términos interanuales, el número es positivo, ya que se incrementó un 1,6 %. El número, no obstante, muestra una fuerte desaceleración respecto de la tasa del 6,2 % que había mostrado el mes anterior. El motor de actividad está fuertemente influenciada por la evolución de las actividades extractivas y, dentro de ellas, por la estacionalidad de las labores agrícolas. También a rubros asociados a aumentos impositivos y tarifarios, como los servicios privatizados.

De hecho, el informe del Indec consolidó la marcha de la economía en dos velocidades. De los quince sectores que conforman el Emae, siete se expandieron en términos interanuales, y ocho cayeron. Entre los primeros se encuentran petróleo y minería (17,1 %), agro (10,9 %) e intermediación financiera (4,5 %).

Otros sectores que presentaron alzas interanuales en el cuarto mes del año fueron los impuestos netos de subsidios (2,1 %), transporte y comunicaciones (2,1 %), electricidad, agua y gas (6,4 %) y servicios sociales y de salud (0,8 %). El rubro de hoteles y restaurantes terminó neutro.

En el otro extremo, las caídas más relevantes las tuvieron pesca (-28,4 %), un rubro que había impulsado al alza el PBI del primer trimestre, la industria manufacturera (-2,9 %) y el comercio (-3,2 %).

A las bajas se sumaron enseñanza (-0,1 %), actividades inmobiliarias (-0.2 %), otras actividades de servicios comunitarios (-1,7 %), construcción (-1,8 %) y administración pública (-1,3 %).

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y explotación de minas y canteras aportó 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual del Emae. Los tres sectores más perdedores le restaron, en cambio, 0,9.

El estimador mensual de actividad es un proxy mensual adelantado del Producto Bruto Interno (PBI), que se informa trimestralmente. Precisamente, el Indec difundió estos datos la semana pasada. La medición arrojó un crecimiento del interanual del 2,3 % en el primer trimestre y trimestral del 0,7 %.

Despidos en Techint

En este panorama, el Grupo Techint confirmó el despido de 150 operarios en su planta en Valentín Alsina, partido bonaerense de Lanús, y se harán efectivos este miércoles. Los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que se encuentra en estado de alerta, ya solicitaron las reincorporaciones correspondientes y, posiblemente, tomen medidas ante la posibilidad de que se informen más desvinculaciones o reformas en las condiciones de trabajo.

Dylan Paz, trabajador y delegado de la UOM, ratificó que “los despidos se harán efectivos el 1º de julio”, a pesar de haber sido informados de la situación el jueves pasado. “De 340 que somos, 150 dejarían de estar trabajando a partir del miércoles. Ya planteamos las reincorporaciones y estamos en estado de asamblea permanente, esperando respuestas”, informó Paz. La actividad metalúrgica registró una caída interanual del 5,1 % en mayo.

En su última presentación destinada a exponer sobre las fases del programa económico, el presidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, explicó que, dentro de los puntos más que aún tienen que consolidarse, se encuentran los créditos en pesos: al respecto aseguró que la mora llegó al pico en el segundo trimestre y que espera que se expanda, pero con rezago. A su vez, entiende que la pobre performance de la inversión, que retrocedió en el primer trimestre, será “temporal”.

El crédito no arranca

Pese a que festeja las estadísticas de crecimiento que da el Indec, el equipo económico está preocupado por el enfriamiento de la economía. Por eso apuesta a movilizar el consumo a través de una baja de interés de los créditos. Pero choca contra el alto nivel de endeudamiento.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, reconoció que “el crédito en el segmento pesos se expandirá con un rezago” porque “la mora bancaria tocó pico en segundo trimestre desde 2026”. Sobre lo que vendrá, aseguró que el nuevo ciclo crediticio resultará “más selectivo, saludable y sostenible”.

Según la última información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), en abril las deudas con atraso de al menos 90 días, en las entidades financieras, se elevó desde el 11,5 % al 12 % en el cuarto mes del año para familias, del 3,1 % al 3,3 % para empresas, y del 7 % al 7,3 % al agregar todo el sector privado.

También es relevante recordar que el 26,7 % de la gente que tiene algún crédito en el sistema (con bancos, billeteras o cualquier otra entidad, financiera o no financiera) tiene un préstamo en situación irregular.