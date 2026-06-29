Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial

Así lo dispuso el juez federal Luis Armella. La medida también alcanza a la modelo Sofía Clerici

La Justicia le prohibió salir del país al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde , a su exesposa Jesica Cirio y a la modelo Sofia Clerici, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Así lo dispuso el juez federal Luis Armella, quien les impuso la obligación de no ausentarse más de 50 kilómetros de sus viviendas sin autorización previa.

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Con esta resolución, el juez no aceptó el pedido del fiscal Sergio Mola, quien había solicitado la detención del exfuncionario tras la difusión de los videos en los que se mostraban fajos con dólares.

Videos de Martín Insaurralde

La resolución judicial busca asegurar la comparecencia de los imputados en un expediente que, luego de tres años, cobró nuevo impulso tras la difusión de los videos comprometedores.

La medida alcanza también a la modelo Sofía Clerici, a los hijos del exfuncionario, Luciano y Rodrigo Insaurralde, y a los allegados Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío.

Según detalla la resolución, los imputados deberán informar al tribunal con suficiente antelación cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de su domicilio por más de 24 horas.

El tribunal ya comunicó la prohibición de egreso a la Dirección Nacional de Migraciones para hacer efectiva la restricción.

Esta resolución se conoce días después de que el fiscal Mola solicitara formalmente la detención de Insaurralde.