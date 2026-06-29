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Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

El hombre, de 39 años, fue retenido por personas que estaban en el inmueble y luego trasladado a la comisaría 2ª por la Brigada Motorizada

29 de junio 2026 · 11:13hs
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La sede del Partido Libertario en Rosario

La sede del Partido Libertario en Rosario, por calle Pellegrini. 

Un hombre de 39 años fue aprehendido el viernes por la noche luego de arrojar excremento de perro contra la fachada de un local del Partido Libertario, ubicado sobre avenida Pellegrini al 1700, en el centro de Rosario. El sospechoso fue retenido por personas que se encontraban dentro de la sede partidaria y posteriormente quedó a disposición de la policía.

El episodio ocurrió cuando Gastón Domingo O. paseaba con su perro por la zona. Según quedó registrado por cámaras de seguridad, en un momento tomó una bolsa con las heces del animal y las esparció sobre uno de los vidrios del inmueble.

Tras advertir lo sucedido, personas que estaban en el interior del local interceptaron al hombre hasta la llegada de efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, quienes lo trasladaron a la comisaría 2ª.

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De acuerdo con las primeras informaciones, no sería la primera vez que el hombre protagoniza un hecho de estas características. Fuentes del caso indicaron que existen registros fílmicos de ocasiones anteriores en las que habría arrojado excremento contra la misma sede partidaria.

La investigación busca determinar si el detenido es el autor de esos episodios previos y establecer las circunstancias en las que ocurrieron. Por el momento, el hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

El Partido Libertario (PL) es un partido político argentino. Fue fundado el 16 de octubre de 2018 y es uno de los partidos fundadores e integrantes de la coalición política La Libertad Avanza. Su representante legislativa en Santa Fe es Silvia Malfesi, socia política de Amalia Granata.

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