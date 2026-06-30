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Niñeras y empleadas domésticas en julio 2026: cuánto cobran de sueldo y cuándo se paga aguinaldo

El personal de casas particulares recibe un aumento del 1,4% en julio. Además, sigue vigente el plazo para cobrar la primera cuota del aguinaldo

30 de junio 2026 · 11:31hs
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Nuevas escalas de haberes para empleadas domésticas

Nuevas escalas de haberes para empleadas domésticas

Las empleadas domésticas cobrarán en julio de 2026 un nuevo aumento salarial del 1,4%, que actualiza los valores mínimos por hora y por mes para todas las categorías del régimen de trabajo en casas particulares.

La suba alcanza tanto al personal con retiro como sin retiro y forma parte del esquema de incrementos dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó una actualización escalonada de los salarios mínimos establecidos por la Ley 26.844.

La Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableció aumentos mensuales entre abril y julio, tomando como base los salarios de marzo.

El cronograma incluyó una suba del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, aplicada sobre los salarios ya actualizados del mes anterior.

>> Leer más: Arca implementó el recibo de sueldo digital para empleadas domésticas: cómo funciona y generarlo paso a paso

Montos para empleados domésticos por hora y mes en julio 2026

Con el último incremento, las remuneraciones mínimas quedaron de la siguiente manera:

Supervisores

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 por mes.

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 por mes.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.083,26 por hora y $499.868,28 por mes.

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 por mes.

Caseros: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 por mes.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 por mes.

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

En La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones, corresponde aplicar un adicional del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría por ser consideradas "zonas desfavorables".

Cuándo se paga el aguinaldo de las empleadas domésticas

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debía abonarse hasta el 30 de junio de 2026.

Sin embargo, la legislación laboral contempla un plazo adicional de cuatro días hábiles, por lo que los empleadores podrán efectuar el pago, como máximo, hasta el lunes 6 de julio.

Cómo registrar a una empleada doméstica en Arca

Todos los empleadores tienen la obligación de registrar al personal de casas particulares en Arca, sin importar la cantidad de horas trabajadas ni la modalidad de contratación.

El trámite se realiza de manera online y requiere los siguientes pasos:

  1. Ingresar al sitio web de Arca con Clave Fiscal.
  2. Cargar el CUIL del trabajador para importar sus datos personales.
  3. Completar la información requerida sobre el empleado.
  4. Informar el domicilio del trabajador.
  5. Cargar los datos de la relación laboral, como modalidad de contratación, cantidad de horas, remuneración, fecha de ingreso y tipo de vínculo.
  6. Informar el domicilio donde se prestarán las tareas.
  7. Verificar toda la información y confirmar el registro.

El alta en Arca constituye un requisito obligatorio para formalizar la relación laboral dentro del régimen de trabajo en casas particulares.

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