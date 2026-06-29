La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe

El anexo del Palacio de Justicia en Santa Fe cortará cintas. Se trata del proyecto que generó tensión con el Ministerio Público por los espacios

El nuevo edificio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inaugurará este martes desde las 11 el flamante edificio denominado “Anexo Palacio de Justicia” en Santa Fe. Esta inauguración constituye un hito para la Administración de Justicia santafesina, y se da en medio de los tironeos por parte de esos esapcaios con el Ministerio Público tanto a la Acusación como a la Defensa ..

Desde el máximo tribunal dijeron que estará orientado a mejorar la prestación del servicio judicial mediante espacios de atención ciudadana más adecuados y de mayor calidad. "Representa un avance significativo en infraestructura y servicios para la comunidad, que viene a saldar una deuda histórica como ampliación del Palacio Casa de Justicia", sostuvo en un comunicado.

El corte de cintas tendrá la presencia del presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez, y los ministros Roberto Falistocco , Eduardo Spuler , Daniel Erbetta , Jorge Baclini , Rubén Weder , y la ministra Margarita Zabalza . Contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pulalro pero la ausencia de las titulares de los ministerios públicos, Estrella Moreno Robinson y María Cecilia Vranicich .

En el marco de la inauguración del anexo , se generó tensión por el espacio reservado para la Fiscalía y la Defensoría. En un pronunciamiento la Corte puso a disposición un piso del edificio nuevo, el sexto, y ofrece otra vez el edificio actual de tribunales y juzgados laboral en calle San Martín de la capital.

El Ministerio Público respondió que de esa forma no cumple con lo anunciado en 2021, cuando la secretaría de Gobierno de la Corte asignó los espacios incluyéndolos, ni tampoco cumple con la Constitución reformada que establece que en caso de haber modificaciones deben tener su conformidad.

Un punto a destacar en esta discusión edilicia es la reciente independencia del MPA del Poder Judicial, algo que generó tensión durante la reforma constitucional, naturalmente. Aún resuena el concepto de "extrapoder".

El fondo de la cuestión es ese. El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, lo dejó en claro: “El MPA no pertenece más al Poder Judicial desde que se reformó la Constitución, es un extrapoder, y ese edificio es del Poder Judicial".

La ceremonia de inauguración podrá seguirse en vivo desde las 11:00 por el canal YouTube del Poder Judicial de Santa Fe. Link de acceso acá