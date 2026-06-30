Se robaron el cerdo mascota de un minimarket de Rosario: "Nuestro amigo necesita ayuda"

La figura estaba en la puerta de La Granja de Orson, en Tucumán e Iriondo. Tras su desaparición, el comercio apeló al humor y pidió que la devuelvan

Los clientes habituales de La Granja de Orson notaron enseguida que faltaba algo. El espacio vacío correspondía a uno de los personajes más fotografiados del tradicional minimarket ubicado en la esquina de Tucumán e Iriondo. Se trata de una particular mascota: un cerdo de fibra de vidrio de casi un metro de altura que durante años recibió a quienes pasan por el local.

La figura desapareció durante los últimos días y, lejos de resignarse, desde el comercio decidieron recurrir a las redes sociales con un pedido tan simple como particular: que quien se lo llevó lo devuelva.

El mensaje rápidamente comenzó a circular entre clientes y vecinos, que no tardaron en lamentar la ausencia de una pieza que ya formaba parte del paisaje del barrio.

Aunque La Granja de Orson cuenta con varias sucursales en Rosario, el cerdo estaba instalado frente al local de Tucumán e Iriondo y se había convertido en una marca registrada del lugar.

El pedido en redes

Ante el robo, la cuenta @lacasadelpasacalle - vecina del barrio - decidió hacer pública la situación y pedir colaboración para recuperar la figura. "Nuestro amigo necesita ayuda. Unos chicos malos se lo llevaron en contra de su voluntad y seguro nos está extrañando mucho. Ayudanos a encontrar a Orson, cualquier dato va a ser útil para volver a reencontrarnos", escribieron.

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Sin acusaciones ni grandes despliegues, el mensaje apeló al humor y a la buena voluntad de quien pudiera tener información sobre el paradero del chancho.

La publicación comenzó a compartirse entre vecinos y clientes, que acompañaron el pedido con mensajes para que el simpático personaje vuelva a ocupar su lugar habitual frente al almacén.

Mientras tanto, en la esquina de Tucumán e Iriondo quedó un vacío difícil de pasar por alto para quienes estaban acostumbrados a encontrar al chancho esperando, como un cliente más, en la puerta de La Granja de Orson.