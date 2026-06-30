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Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

"Estuvimos desde el inicio en este proyecto que lamentablemente no prosperó", dijo Lorena Motta, titular de Café Mokka. Las últimas horas de una iniciativa que entusiasmó pero no logró despegar

30 de junio 2026 · 10:43hs
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El cierre de La Favorita. Este martes

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El cierre de La Favorita. Este martes, último día, el bar sigue atendiendo.

“Hoy es nuestro último día. Nos queda un sabor amargo, porque si bien no nos fue mal, tampoco fue lo esperado. Fueron varios los factores que influyeron en el cierre de La Favorita, afirmó Lorena Motta, titular de la franquicia Café Mokka, uno de los tres locales que hasta hoy permanecían abiertos en la planta baja del emblemático edificio de Sarmiento y Córdoba.

En ese sector del inmueble que es un símbolo en la ciudad, cuando alguien ingresa por la esquina de Sarmiento y Córdoba, además de Café Mokka, solo quedaron en pleno proceso de desmantelamiento una joyería, una farmacia y una zapatería. El resto del edificio en sus tres pisos superiores ya está totalmente vacío.

En declaraciones a LT8, Motta ratificó que este martes a las 20 “se apagarán las luces de la cafetería que abrió sus puertas en mayo de 2023. Hoy, lamentablemente nos toca despedirnos. Estuvimos desde el inicio de este nuevo proyecto con los desarrolladores que no prosperó. Hubo muchos factores que contribuyeron y que ayudaron a que hoy tengamos que cerrar las puertas”.

La Favorita: qué factores influyeron en el cierre

Al ser consultada sobre cuáles fueron los factores que empujaron al cierre del edificio tras poco más de tres años de actividad, la titular de la cafetería enumeró: “Uno fue la falta de previsibilidad. Mucha gente se quejaba de que eran los mismos negocios los que estaban dentro del edificio estaban en las peatonales Córdoba y San Martín”.

>> Leer más: La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

“Por ahí, la propuesta no fue la deseada por la sociedad. También afectó la situación económica, la posible venta del edificio de los propietarios, aparentemente no renovaban el alquiler por un plazo extendido por cinco años más. Es muy difícil para los administradores poder conseguir comerciantes que quieran apostar o invertir en el desarrollo y en la continuidad del centro comercial. Eso, quizás, precipitó el cierre de La Favorita tal cual se la conoce hoy en día”, subrayó Motta.

"Hubo una serie de circunstancias que afectaron notablemente el desarrollo comercial y que perjudicó a quienes apostamos y creímos en ese lindo proyecto. Mokka es una marca de San Juan. Al no tener experiencia en gastronomía, decidimos ser franquiciados. Apostamos a esta marca que tuvo muy buena repercusión en Rosario. Vendíamos, teníamos movimiento de gente. Al principio fue una locura absoluta. Después, como todo negocio, se entró en una meseta. No puedo decir que nos haya ido mal, pero tampoco fue lo esperado. En los últimos meses, con esta movida de cierre, las ventas cayeron en forma contundente y eso se notó”.

>> Leer más: Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Motta admitió que le quedó un “sabor amargo y mucha tristeza” al ya tener la certeza de que hasta las 20 de hoy los clientes podrán tomar un cafecito en el bar ubicado en el hall central de La Favorita. “Este era un sueño. Tener una cafetería en ese lugar tan emblemático, bajo la cúpula el edificio. Nosotros no tenemos otra cafetería donde ubicar a los ocho trabajadores que tenemos. En su momento llegamos a tener 19, pero a medida que esto no avanzaba los fuimos notificando y muchos ya se fueron”.

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