Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto El procedimiento se realizó en Granadero Baigorria. La policía demoró además a otros tres jóvenes 30 de junio 2026 · 10:37hs

Foto: Policía de Santa Fe. El arma hallada en el auto en el que estaba el hijo de Gonzalo Belloso Gonzalo Belloso, presidente de Central, tiene la difícil misión de encontrar un técnico acorde a las expectativas.

Un hijo del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, fue detenido el lunes a la tarde en Granadero Baigorria en el marco de un caso de amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego. Junto al muchacho, la Policía consignó que otros tres sospechosos también fueron demorados.

El procedimiento policial se realizó poco antes de las 19.30 en Estanislado López y Pancho Ramírez de la ciudad vecina. La Policía de Santa Fe llegó hasta ese lugar a raíz de una denuncia a la central 911 por amenazas.

Cuando los agentes llegaron al lugar hallaron a dos hombres que al advertir la llegada del personal policial se metieron de inmediato en un automóvil Peugeot 308 de color gris.

Cómo y dónde detuvieron al hijo de Belloso De acuerdo con fuentes policiales, los ocupantes del vehículo intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados por la Policía. Cuando se realizó una requisa del interior del auto, los agentes reportaron el hallazgo de un revólver calibre 22 largo.

>> Leer más: Rosarinos acusados en Mar del Plata: Matías Belloso se entregó acompañado por su padre Según el parte policial, dentro del vehículo estaba Matías Belloso, de 26 años, y otras tres personas, identificadas como Fausto C., de 25 años; Lautaro G., de 25, y Dante M., de 26 años.