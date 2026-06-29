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Michigan: murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato

También están imputados por tortura y tres cargos de abuso infantil.

29 de junio 2026 · 22:00hs
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La madre y el padre de Casper OBrien permanecen detenidos sin derecho a fianza.

La madre y el padre de Casper O'Brien permanecen detenidos sin derecho a fianza.

Un nene de Michigan de 7 años que pesaba 116 kilos cuando murió, y sus padres fueron acusados de asesinato, tortura y abuso infantil, según detalló la fiscalía.

“Está claro que los padres alimentaban al niño de manera inadecuada, por lo menos. No estaba recibiendo la nutrición que necesitaba”, señaló el fiscal del condado de Genesee, David Leyton.

Casper O’Brien murió en noviembre pasado. Sus padres llamaron a los servicios de emergencia, que nada pudieron hacer por rescatarlo. Damien O’Brien, de 40 años, y Jessica O’Brien, de 41, fueron acusados cada uno de asesinato en segundo grado, tortura y tres cargos de abuso infantil en segundo grado.

La pareja compareció ante el tribunal la semana pasada y permanece detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Genesee.

El niño, que medía 1,28 metros, fue clasificado como obeso, de acuerdo con el informe del médico forense del condado de Genesee. La causa de su muerte se registró como miocardiopatía dilatada, y su peso figuró como una condición contribuyente. La miocardiopatía dilatada ocurre cuando el corazón se agranda y se debilita y no puede bombear sangre de manera eficiente, lo que puede afectar otros sistemas del cuerpo, incluidos los pulmones.

Según las denuncias penales, los padres no llevaron a Casper a recibir tratamiento, aunque la familia contaba con atención médica.

Leyton indicó que las autoridades creen que Casper tenía “una dieta constante de sándwiches”. El nene no hablaba y estaba postrado en cama, tenía graves úlceras por presión y diversas erupciones.

En el informe de la autopsia se indica que las fuerzas del orden y los Servicios de Protección Infantil reportaron que había montones de basura en la vivienda, y que Casper no estaba anotado en la escuela.

Uno de los cargos de abuso infantil se relaciona con la hija de la pareja, de 5 años, quien fue puesta en un hogar de acogida.

Según el informe de la autopsia, Casper vio por última vez a un médico en febrero de 2024, cuando le diagnosticaron tos, congestión y una enfermedad metabólica. Cuando se realizó esa visita el nene pesaba 47 kilos, y a su madre se le dio información sobre una dieta saludable y ejercicio, de acuerdo con el informe, donde se señala que fue remitido a un endocrinólogo pediátrico, al que nunca acudió.

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