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Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Los africanos vencieron a los europeos 3 a 2 en los penales, tras igualar 1 a 1. Ahora deberán enfrentarse a Canadá en la próxima instancia

30 de junio 2026 · 09:22hs
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Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

En un tenso encuentro disputado en la ciudad de Monterrey, la selección de Marruecos hizo historia al derrotar a Países Bajos por penales en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Luego de empatar en un tanto, el equipo africano se impuso desde los doce pasos y avanzó a octavos de final del Mundial 2026.

El delantero Cody Gakpo abrió el marcador para los europeos a los 26 minutos del complemento. Sin embargo, Issa Diop logró un heroico empate de cabeza a los 45 minutos de la segunda parte para forzar la definición en el alargue.

Tiempo extra sin diferencias

A pesar de las grandes atajadas del arquero Bart Verbruggen para sostener a su equipo y los constantes intentos del conjunto africano, la igualdad se mantuvo inalterable durante los 30 minutos de prórroga.

El detalle es que Marruecos fue el que más intentó quedarse con el duelo y dominó la pelota ante un conjunto Naranja que se vio sorprendido, además de sostener un juego un tanto mezquino.

Definición desde los doce pasos

En una tanda cargada de tensión, el guardameta Yassine Bounou se agigantó bajo los tres palos y finalmente Ismael Saibari convirtió el remate definitivo para sellar el 3-2 a favor de los Leones del Atlas.

>>Leer más: Brasil sufrió pero encontró el pase a octavos de final en el tiempo adicional

El próximo rival

Con este triunfazo histórico, el combinado africano aseguró su boleto a los octavos de final, instancia donde se medirá frente a la selección de Canadá el próximo sábado 4 de julio, en Houston.

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