La industria aceitera logra cerrar paritarias 2026 por la inflación proyectada Las cerealeras logran hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios y no otros ítems que sumaba los gremios aceiteros. El acuerdo es un incremento del 29,5% 30 de junio 2026 · 11:04hs

La industria aceitera logró acordar paritarias en base a la inflación

La industria aceitera logró cerrar paritarias 2026 negociando salarios con los gremios aceiteros a la par de la inflación proyectada. En un cierre de negociaciones clave para el sector, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) destacaron haber logrado que las discusiones con los gremios se centraran únicamente en la recomposición salarial basada en la inflación.

El acuerdo, que abarca la totalidad del año 2026, establece un incremento acumulado del 29,5%. Desde la entidad empresaria subrayaron el éxito de la estrategia al manifestar que “la industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios”.

Es que la Federación proponía un monto por el salario mínimo vital y móvil que ellos consideraban: $2.879.877 para un básico. Mientras, la Ciara sostenía que debe actualizarse los salarios sobre la base del Índice de Precios al Consumidor del Indec, es decir, que ningún salario real pierda contra la inflación.

Aceiteros e inflación De hecho, esa diferencia fue el principal punto de conflicto hasta el entendimiento anunciado este lunes. Este enfoque permitió que el entendimiento se construyera estrictamente sobre la evolución esperada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, utilizando como referencia el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

>>> Leer más: Aceiteros, el salto hacia el conflicto permanente El porcentaje acordado del 29,5% se posiciona en sintonía con las expectativas del Banco Central, que sitúan la inflación anual entre el 30,5% y el 31,5%. En las mesas de diálogo participaron el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación aceitera (Ftciodyara). En tanto, Ciara-CEC remarcó que el convenio “cubre todo el año 2026”. Este consenso, fundamentado en indicadores técnicos de inflación, tiene como objetivo principal garantizar la paz social en el complejo agroexportador durante todo el periodo 2026.