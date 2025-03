Noche de los Teatros Históricos: miles de personas recorrieron las salas más emblemáticas de la ciudad

Rosario vivió una noche donde la cultura, la identidad y las y los artistas fueron los grandes protagonistas. Los teatros de la ciudad se llenaron de rosarinos que nuevamente volvieron a elegir disfrutar de puestas en escenas locales. La iniciativa permitió visitar El Círculo, Mateo Booz, Astengo, La Comedia y Plataforma Lavardén , para recorrer camerinos, subir al escenario o descubrir áreas que habitualmente no son accesibles para el público. Además, se presentaron obras en los distintos espacios y una variedad de actividades pensadas para disfrutar en familia.

Apenas entradas las 18 y ante la gran variedad de propuestas el público comenzó a arribar a las distintas salas para disfrutar de una velada única que ofreció en cada sitio un recorrido por la historia, la cultura y la magia entre bambalinas.

Al finalizar Pasaje a la Comedia, una obra de teatro en postas que recorrió la historia de la sala en pie más antigua de Rosario, Elizabeth, expresó: “La experiencia fue maravillosa, soñada y mágica. Yo no conocía el teatro, ni la parte en la que están los actores, el interior es hermoso. Además los artistas hicieron una obra que estuvo excelente”.

En la puerta del Teatro Astengo, Gianna también compartió su experiencia: “Fue muy divertido, la verdad no me esperaba que sea tan dinámico, fue muy de interactuar con el público y me encantó. La verdad que pensé iba a ser más informativo, pero fue un recorrido hermoso, lleno de cultura”. Las visitas guiadas por la historia de cada teatro se repitieron cada media hora con un gran número de asistentes muy interesados en conocer los detalles de cada una de las salas.

Luego más cerca de las 21, los nostálgicos del rock y de la buena música se dieron cita en El Círculo para escuchar al Ensamble Municipal de Vientos con su propuesta Concierto Aires de Rock con los grandes éxitos de Charly García, Fito Páez, Phil Collins, The Beatles, Queen, entre otros.

Los gustosos de las buenas comedias y el humor tuvieron dos propuestas para elegir, muchos se encontraron en el Teatro Astengo para disfrutar de la función de Vuela alto, mamá! una obra que presenta situaciones que suceden el día del velorio de la madre de Ana Julia y Omara, dos hermanas que hace años no se hablan. Mientras que otros tantos hicieron cola en La Comedia para no perderse Por arte de sueños, una obra que trata sobre el caos inesperado que desata un alumno en una escuela secundaria ante situaciones absurdas y dinámicas de poder dentro de la institución.

Las propuestas fueron de las más variadas y en el Teatro Mateo Booz se presentó Sistema en caída, un espectáculo de danza a cargo de Quimera Ballet y la Plataforma Lavardén ofreció el unipersonal 'Territorio Coraje', que relata el compromiso de las mujeres en el proceso de independencia partiendo desde la vida de Juana Azurduy.

La Noche de los Teatros Históricos demostró que existe un gran interés por parte de los rosarinos por conocer la historia del patrimonio cultural, celebrar el arte escénico y explorar los espacios culturales de la ciudad. Una propuesta que pone al teatro en lo más alto, lo hace accesible y abre el deseo de ir cada vez más a las salas de Rosario.

Así como lo manifestó la gente, la Noche de los Teatros Históricos es la posibilidad de disfrutar del teatro de una forma diferente, recorriendo cada detalle de estos espacios emblemáticos y abriendo todos los sentidos. Una forma de celebrar el arte escénico y conectar con la historia de la ciudad.