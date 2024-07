No renovaron el convenio al refugio Sol de Noche y corre peligro de cierre

El año pasado, desde la orden les comunicaron a los voluntarios de Sol de Noche que no renovarían el convenio, por lo que tenían hasta abril para liberar el establecimiento. Ante lo apremiante de los tiempos, buscaron reunirse con los sacerdotes para estirar los plazos: “Para colmo no fue fácil encontrar un interlocutor que pudiera ayudarnos. Al no depender de la órbita del arzobispado, no tienen ninguna injerencia, dado que los scalabrinianos tienen sede en Colombia. Una vez encontrado el canal de comunicación, pedimos reunirnos con alguien que tuviera poder de decisión dentro de la congregación y logramos una prórroga de seis meses hasta el 30 de septiembre”. Con esto, tienen menos de tres meses para encontrar un nuevo espacio.