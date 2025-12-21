La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6 histórico: este domingo sortea un pozo de $12.000 millones

Este domingo 21 de diciembre, el juego de azar más popular de Santa Fe realizará un sorteo especial que incluye un Sale o Sale multimillonario

21 de diciembre 2025 · 17:08hs
Quini 6 celebra la navidad con un pozo millonario.

El juego de azar más famoso de Santa Fe celebra la Navidad con un sorteo especial. El Quini 6 llega con un pozo millonario y un Sale o Sale súper recargado. Este domingo 21 de diciembre, se pondrá en juego un pozo estimado de 12.000 millones de pesos, mientras que la modalidad Sale o Sale garantizará un premio de 6.000 millones, asegurando al menos un nuevo multimillonario en la Argentina.

Además, para esta edición especial, el Quini 6 se viste de fiesta con la presencia de una figura muy querida por el público: Soledad Pastorutti. Ícono de la música popular argentina y embajadora cultural de Santa Fe, La Sole recuerda que el 21 de diciembre el Quini 6 adelanta la Navidad y celebra el segundo sorteo extraordinario del año.

“No se trata de un año más para la Sole, elige acompañarnos, en el marco de sus 30 años con la música y eso nos llena de alegría, por eso, podemos ir pensando en un Siempre Sale de 6.000 millones pero también, porque no, en un Siempre Sole por sus 30 años” , expresaron desde la Lotería de Santa Fe.

Desde Lotería de Santa Fe confirmaron que este domingo sí o sí alguien se llevará los 6.000 millones de pesos para festejar la Navidad.

Un juego federal y millones de historias

A diferencia de otros juegos, el Quini 6 se distingue por algo esencial: los ganadores aparecen en todo el país. Ciudades grandes, pueblos pequeños y localidades del interior han sido protagonistas de premios millonarios que transformaron vidas.

“La idea de que cualquiera puede ser el próximo ganador es lo que refuerza el vinculo del producto con lo gente” señaló Daniel Di Lena, vicepresidente Ejecutivo de Lotería de Santa Fe, organismo administrador del juego.

“Haciendo un balance creo que el cierre del año nos encuentra en un momento muy positivo del producto. Venimos de recuperar y superar nuestras proyecciones de ventas que sin lugar a duda se vieron impulsadas por los pozos que estuvieron en juego y que estuvimos entregando en las últimas semanas” agregó Di Lena.

El Quini 6 repartió premios en el orden de los 9 millones de dólares, teniendo en cuenta los 8.800 millones de pesos que salieron en Reconquista y los 4.150 millones de Curuzú Cuatiá en Corrientes. “Esas cifras y esas personas que en definitiva son las que le ponen cara al producto y a la suerte, son también las que contribuyen con el fortalecimiento de Quini 6, además de nuestra red comercial que pone lo mejor para fomentar la actividad, en contextos actuales muy desafiantes”, expresó el funcionario.

quini 6 navidad

Datos clave del sorteo

  • Fecha del sorteo: Domingo 21 de diciembre
  • Pozo total: $12.000 millones
  • Modalidad Sale o Sale: $6.000 millones que sí o sí encuentran ganador

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador. Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

