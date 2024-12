Navidad relajada: ¿cuánto cuesta salir a comer o pedir delivery el 24 de diciembre en Rosario?

El festejo de la Navidad es un desafío para quienes no quieren lidiar con la tensión gastronómica. Así como la mesa familiar es una tradición irrompible, otras propuestas para disfrutar de la cena sin cocinar están disponibles dentro y fuera de casa.

Una aclaración necesaria: no todos los restaurantes y los bares del centro de Rosario decidieron atender al público en Nochebuena.

La oferta entre los dueños que abren sus locales incluye menúes de $75.000 por persona adulta. En estos casos, La propuesta se divide en seis pasos desde la recepción hasta el brindis de la medianoche. En esa lista se incluyen clásicos navideños como el vitel toné y las tablas de fiambres.

Algunos locales se animaron incluso a agregar una barra de tragos para arrancar la cena. Salvando la diferencia de precio, los platos no se alejan de las recetas con pollo, cortes de cerdo o carne vacuna.

En uno de los bodegones más populares fuera del centro de Rosario decidieron preparar lechón para un menú de 35.000 pesos que incluye postre, bebida y entrada a elección. Si cambia la comida principal, un comensal puede pagar hasta un 30% menos.

¿Cuánto cuesta la cena de Navidad en rotiserías de Rosario?

Si la misión del 24 de diciembre es quedarse en casa, la cena completa para cuatro personas no debería superar los $100.000 en Rosario. Si bien se puede pedir todo tipo de comida, muchos negocios prefieren limitarse al retiro en el local para evitar los problemas con el delivery en un día tan particular.

Lo más accesible es una bandeja de 24 triples de miga especiales, que oscila entre 20 y 24 mil pesos. Con esta opción pueden comer varias personas. O puede combinarse con otras cosas para armar una picada.

Después, las rotiserías más conocidas del circuito toman reservas de pollo con varias guarniciones para una familia tipo a $46.000. En general, se pide reserva con antelación para no quedarse fuera de la lista de pedidos. Y se coordina con lógica el horario de delivery o, en general, se ofrece take away.

Por último, las cajas navideñas más abundantes para el brindis y la mesa dulce se venden a 31.500 pesos, pero existen opciones más económicas.