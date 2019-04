Movilización por lakayakista que murió en una travesía

Con el dolor todavía a flor de piel, familiares, amigos y compañeros de remo de Marisa Cassin, la mujer rosarina de 52 años que murió durante una travesía en kayak por el río Carcarañá, el 16 de marzo pasado, realizarán hoy una movilización que se llevará adelante por tierra y por agua, con la intención de exigir que la Justicia investigue el episodio, determine las causas y establezca las responsabilidades. Ellos entienden que "no fue un accidente" y por eso harán públicos sus reclamos. Además del fallecimiento, denunciaron que hubo serias irregularidades en el encuentro.

La partida será, a las 16, en Gallo y el río Paraná, en la zona norte de Rosario. Allí pedirán "verdad y justicia". La convocatoria, que ya está circulando hace algunos días a través de las redes sociales, dice: "Por la memoria de Marisa, porque no fue un accidente".

La mujer remaba con sus compañeros de Rosario Central y era muy conocida en los grupos de kayakistas. Por eso, los organizadores de la movilización por tierra y por agua esperan un gran número de gente. La idea es "remar por la costa, pidiendo verdad y justicia por Marisa".

"Rosario se presenta como la capital del kayakismo y las travesías, así que esperamos que todos los que amamos esto podamos sumar a la memoria de la compañera muerta, pero además para que nunca vuelva a suceder. Todos necesitamos confiar en la seriedad de los organizadores y de las medidas de seguridad que se toman", se encargó de remarcar María Bianchi, una de las impulsoras de esta manifestación.

"Recién ahora muchos de los que participamos del «Raíd Desafío del Carca», entre Carcarañá y Puerto Gaboto, empezamos a salir del estado de shock. Queremos expresar nuestra profunda angustia y dolor, y exigir que los responsables den la cara", exclamó Bianchi.

"Estamos atravesando un luto, con mucho dolor, y exigimos que esto no vuelva a pasar", insistió la mujer. "Ahora, todos somos Marisa, porque cualquiera podría haber ocupado su lugar. Ella ya no está, por la irresponsabilidad y la negligencia, porque lo que pasó no fue para nada un accidente y reclamaremos justicia", resaltó.

Aquel sábado 16 de marzo, el río Carcarañá se convirtió en "un infierno", que se llevó la vida de Cassin, de 52 años. Más de cien participantes habían participado de la travesía. A la altura de Lucio V. López, unas 70 embarcaciones se dieron vuelta y cinco se quebraron. Muchos quedaron con lesiones. Hubo gritos de desesperación, y angustia por la muerte de la mujer.

"No hubo medidas de prevención y seguridad, la lancha de apoyo no tenía botiquín, y a Marisa la rescataron, ya ahogada, una hora y media más tarde", protestó enfáticamente Bianchi.