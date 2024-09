Más de 33 mil jóvenes recorrieron ExpoCarreras UNR

“Cada edición de la Expo es una fiesta de la educación. No hay síntesis mejor del valor que la Universidad tiene para un país que esta imagen de miles de jóvenes con el deseo de acceder a formación superior de excelencia que propone la UNR”, señaló el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Fueron miles los que se sumaron a las charlas explicativas de cada facultad en las carpas ubicadas en la zona del parque que rodea los galpones, mientras que en el subsuelo otros tantos accedieron a test y talleres de orientación vocacional. También este año participó la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Rosario con propuestas de cursos y capacitaciones en oficios. Y la provincia de Santa Fe se sumó con las propuestas de la Escuela de Artes Visuales. Este viernes por la tarde culminó con un gran festival de música para celebrar el Día del Estudiante, que se celebrará hoy.

Algunos chicos llegaron con sus profesores y compañeros como parte de una salida escolar, otros fueron en grupos más pequeños, de a pares, otros acompañados por sus madres o padres, y algunos arribaron en colectivo desde Alvear, Casilda, Firmat, San Lorenzo, Cañada Rosquín, Pujato y Carcarañá, tan pendientes de la carrera que van a seguir como del desafío que les va a implicar “vivir en Rosario”.

Fotos y folletos

Mientras que unos sacaron fotos a los planes de estudios, otros se fueron con las manos llenas de folletos, y estuvieron los que participaron de todos los juegos, los que frenaron ante cada expositor, o los que ya tenían bastante decidido lo que quieren estudiar y entonces buscaron fechas de inscripción, asistieron a charlas explicativas, consultaron por becas, comedores, gimnasio y otras propuestas de Bienestar Estudiantil.

Fue tiempo para recorrer, conocer, indagar sobres las alternativas de formación para el futuro, pero también la Expo se ha convertido en una instancia de simple encuentro entre unos y otros: para charlar, tomar mates, armar rondas de vóley, sacar fotos debajo del arco inflable de ingreso de la UNR y empezar a sentirse parte de la universidad pública.

Sofía y Valentina van terminando sus estudios secundarios en la escuela Los Arrayanes y expresan su emoción por recorrer la Expo. “Es muy interesante lo que pasa acá, me gusta mucho este encuentro donde los jóvenes pueden ver, pueden investigar y los que te reciben son rebuena onda, explicándote, te ayudan un montón a aclarar dudas que uno no sabía. A mi me gusta mucho la parte de diseño, más que nada diseño industrial, que se estudia en Arquitectura”, contó Sofía.

Nadir Velasco tiene 18 años, cursa el último año en el Liceo Avellaneda. “Vi Licenciatura en Administración, también Ingeniería Industrial, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Hasta ahora me llamó más la atención Comercio Exterior, es eso lo que más me interesó”, dijo mientras que su amigo no anduvo con vueltas: “Yo vine acá por la escuela nos trajo pero ya tengo bastante decidido que voy a hacer. Voy a estudiar profesorado de historia en Humanidades”.

Victoria, de 17 años, recorrió junto a sus compañeros del Colegio del Sur: “Todavía no sé muy bien, pero voy por todo lo que sea Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencia Política y Recursos Humanos. Tengo la idea de irme a vivir a España así que el título tiene que ser válido allá, eso es importante”.