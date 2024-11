Los peones de taxis lanzan su propia aplicación para el despacho de viajes

En total las aplicaciones registradas por la Intendencia desde el momento desde comienzos de este mes son ocho: cinco para taxis (MoviTaxi, Viaja Rosario, Cabify, Zubo y She Taxi), mientras que para el servicio de remises se anotaron Viaja Remise, Cabify y Pedí tu Remís.

Renuevan el alerta amarillo por tormenta para Rosario pero "lluvia no es sinónimo de fresco"

En medio de una feroz guerra entre las apps que optaron por no inscribirse en el municipio y que siguen ofreciendo sus servicios y aquellas que se ajustaron a la reciente normativa aprobada por el Concejo, los peones se decidieron a hacer causa común contra los altos insumos, tarifas desfasadas y la competencia desleal.

“Hoy el costo operativo obligatorio que estamos teniendo es muy elevado, y le vamos a dar gratuidad porque estamos en condiciones de hacerlo, siempre y cuando, vuelvo a decir, respeten el tema laboral y que los rosarinos y los taxistas tengan una aplicación propia del sector”, describió el titular del SPT.

En gateras

Más adelante, detalló que “la aplicación ya está en pantalla, no está en funcionamiento todavía. Nosotros tenemos pensado presentarla en sociedad en la segunda semana de diciembre. Creemos que antes del fin de año ya la aplicación va a estar en servicio de los rosarinos”.

Es la primera vez que un sindicato toma la decisión de ejercer el despacho de viajes. "Lo hacemos porque el sector ha sido castigado por la competencia desleal de las aplicaciones clandestinas en el país", dijo el referente al comentar que ya fue consultado por varios gremios de la Federación de Taxistas de la Argentina.

Bajando costos

El radiotaxi cobra hoy 90 mil pesos por el servicio de despacho de viajes. Con este servicio de la app obligatoria, el SPT ofrece una aplicación que resulta una de las más económicas. "Si se tiene al chofer bien registrado laboralmente como dice el convenios tendrá acceso a una aplicación propia del sindicato y prácticamente gratuita, esta oferta será fundamentalmente para el titular de la licencia y para los afiliados. Se matarán dos pájaros de un tiro porque se registra al chofer como dice la ley y se tendrá la oportunidad de contar una aplicación del sector taxista prácticamente gratuita; no será el mismo importe que hoy se les paga a los radiotaxis", señaló.

taxis2.jpg

El SPT contrató la tecnología de Zubo, un desarrollo argentino. "Lo hacemos con un fin sindical en esta crisis que disminuyó en la registración laboral por un lado , y por el otro le bajará los costos operativos al titular de una licencia", remarcaron.

Presencia de las ilegales

El sector también admitió que la presencia de aplicaciones no registradas tiene en Rosario un alto nivel de penetración entre los usuarios de servicios públicos. Es más, existe según narraron varios taxistas, una feroz pelea entre dos apps no habilitadas en la que una de ellas está subsidiando viajes hasta 3.800 pesos en forma integral para los pasajeros que utilicen su servicios.

“Lamentablemente el público está teniendo hacia las aplicaciones ilegales cierta preferencia que esperemos que se revierta y vuelva al taxi”, apuntó Yanotti para agregar: "Ahora el municipio, con esta reglamentación tendrá que tomar medidas sobre las aplicaciones que no se registraron y la modalidad que impone el municipio. Que las sancionen y les bajen la palanca. Si no, ¿de qué vale tener aplicaciones rosarinas? No se puede competir en estas condiciones", ahondó el sindicalista.

Tras la reglamentación del uso de tecnologías en el servicio de taxis y remises, y en cumplimiento de la ordenanza 10.544, el pasado 4 de noviembre se cumplieron los 90 días otorgados para que las apps que funcionan en la ciudad se inscriban en el registro de aplicaciones creado por la Municipalidad, incorporando nuevas funcionalidades para usuarios y usuarias.

Como ya se informó, con esta ordenanza en vigencia los usuarios de taxis y remises van a tener múltiples posibilidades de tener un despacho de viaje a partir del sistema de aplicaciones en forma legal.

taxis3.jpg

"Vamos a tener además mucha más información sobre el funcionamiento del sistema y ser más efectivos también no solo en la comunicación a la sociedad de las ventajas de los sistemas que están regulados y autorizados por el municipio, sino también en el contralor de las violaciones que se hagan a este sistema por parte de quienes así no lo hacen, que es un debate que hoy se da a nivel global, y también se da en la ciudad de Rosario”, dijo el intendente Pablo Javkin.

El nuevo esquema impone con carácter obligatorio que cada coche de alquiler debe contar con al menos una app habilitada y puede usar al resto de las que están reglamentadas por el municipio. Y a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, el servicio de radiotaxi pasó a ser optativo.

Cabe recordar que de ahora en más, cada taxi debe ofrecer la posibilidad de pagar con efectivo, billeteras virtuales, tarjeta de crédito y débito. Y el pasajero podrá conocer el personal de conducción, posibilidad de valorar el viaje y conocer el precio estimado previo a la contratación del servicio. También se abrió la opción de viaje compartido y la tarifa variable según días y horarios acorde a oferta y demanda que podrá ser menor a un 20 por ciento al tarifario vigente a través de plataformas digitales.