Los encuentros de fe de Leda Bergonzi no volverán al predio de la ex Rural

En ese sentido, el titular de la cartera política del municipio precisó que “el convenio original firmado con la fundación en verano contemplaba fechas hasta agosto porque a partir de ahora tenemos muchas actividades. El convenio implicaba para la fundación asumir todos los costos logísticos, desde el alquiler de mobiliario y cuestiones técnicas, entre otras”.

Leda Bergonzi 2.jpg Miles de fieles coparon este martes las instalaciones de la ex Rural para una nueva reunión espiritual con Leda. Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Chale también dijo que el convenio con la fundación “permitió que las jornadas en torno a Leda se acotaran y no sean tan extendidas como ocurrió el año pasado. Todo estuvo más ordenado, con reservas y cupo previo. Si bien el acceso fue libre y gratuito, tuvieron un esquema de cupo de no más de 4 mil asistentes como tope. Pero ya no hay fechas disponibles en la ex Rural para nadie”.

>> Leer más: Expertos analizan el fenómeno religioso de Leda, Ignacio y Robert en Rosario

Acerca de la determinación de un lugar alternativo para las reuniones religiosas, el funcionario aclaró que la búsqueda queda en manos de Soplo de Dios Viviente. “Lo que hará el municipio será opinar o aconsejar. No cualquier espacio es conveniente. Queremos orientarlos para no generar complicaciones para los que asisten a las reuniones o para quienes viven en el entorno. Puede ser algún club que quiera alquilar sus instalaciones”, sostuvo.

Leda Bergonzi, el cáncer e identidad de género

Leda ganó popularidad por su supuesto "don espiritual" y eso la llevó a que sus presentaciones sean cada vez más convocantes, con asistencia de personas de distintas partes del país. La mujer oficiaba reuniones en 2023 en la Iglesia Catedral y, a mediados de año, pasó por la iglesia Inmaculada Concepción hasta desembarcar en Metropolitano del shopping Alto Rosario. Tras llegar a un acuerdo con el municipio, Leda logró realizar sus ceremonias en el predio ubicado en 27 de Febrero y Oroño. Pero la última reunión espiritual de Leda en el predio de la ex Rural se realizó este martes.

Leda generó una fuerte polémica a principios de este año cuando, de visita en Chile, dijo que el cáncer "tiene un origen, que es -la falta de perdón. El cáncer es todo emocional. Es una enfermedad del hoy, creo que es una enfermedad que, para los que trabajamos en la salud, sabemos que es reincidente y que hay mucha gente que la tiene. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón". Tras esas declaraciones, le salió al cruce la Asociación de Oncología de Rosario y el propio Arzobispado no la respaldó.

También, la mujer tuvo declaraciones desafortunadas en el programa de Mirtha Legrand, donde se refirió a las personas transexuales. “Mirá, nosotros evangelizamos. Una de las misiones es evangelizar a las chicas de la calle, a los trans, los trabajadores de la noche. Hablás con ellos y te cuentan cómo arrancaron a cambiar su sexo. ¿Por qué? Muchos dan con que es por un enojo y una falta de perdón”.

En este caso, fue el diputado nacional Esteban Paulón quien le respondió: "No Leda, la identidad de género o la orientación sexual de una persona no está definida por "un enojo" o "una falta de perdón". La diversidad de formas de la sexualidad humana no tienen un origen. Lamentable que un mensaje de fe, se transforme en un mensaje de odio".