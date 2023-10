Expertos analizan el fenómeno religioso de Leda, Ignacio y Robert en Rosario

Respecto a la referente del grupo espiritual que lidera Leda, Mauro analiza que este tipo de fenómenos de sanación es frecuente, pero lo que surge como novedoso es el fenómeno masivo llevado a cabo por parte de una mujer laica y en un contexto mucho más dinámico, que indefectiblemente tensiona los circuitos de poder interno que ostenta la Iglesia. Es por eso que la idea pivotea en cuidar las bases teológicas y que el discurso se amolde a las ideas básicas del catolicismo, que es una religión mucho más secularizada y excepcional que el mundo evangélico.

"La Iglesia Católica tiene una serie de principios, y eso Leda lo cumple a diferencia de lo que ocurre en Salta con el fenómeno de la Virgen del Cerro (invocada por María Livia, una mujer ama de casa), donde la Iglesia aún no pudo disciplinar la idea de que los seres terrenales no adquieran un peso propio más que las deidades. Ya que para el Vaticano la misión pasa por cuidar a las feligresías a modo de no generar malos entendidos y falsas expectativas por respeto a quienes se acercan allí a buscar ayuda", explicó.

En las "Ciencias Humanas", Michel Foucault postula que el nuevo hombre ha matado a Dios (algo también planteado en esos términos por el filósofo prusiano Friedrich Nietzsche). Sin embargo, por estos tiempos es lo que más solicita al dar cuenta de la finitud que lo caracteriza. ¿Es este uno de los motivos por los cuales cada vez más las masas se acercan a esta suerte de sanadores en busca de calmar esa angustia existencial?

La reflexión respecto al texto de Michel Foucault es muy interesante porque es la misma que hacen especialistas en el tema, como la socióloga francesa Daniele Hèrvieu Léger, que dice precisamente que la modernidad, en lugar de horadar la creencia religiosa lo que hace es incrementarla. Es decir, cuando el mundo ingresa en una suerte de desencanto en la modernidad, lo único que se genera en el mediano y largo plazo es la necesidad de volver a encantarlo en esa creencia. Y eso tiene que ver con los problemas que atravesamos como seres humanos respecto a la finitud, el simple hecho de que nos vamos a morir al igual que nuestros seres queridos. Por eso, como decía (Sigmund) Freud (en el texto El porvenir de una ilusión) es crearnos una ilusión -uno de los remedios para las tres formas de malestar que planteaba- porque es imposible vivir fuera de eso. Y por eso la religión funciona en ese sentido, a modo de contener las masas.

— Es llamativo este fenómeno, justamente cuando Iglesia y Dios estaban crisis por la pérdida de fieles. ¿Qué creen que pasó o está pasando?

— Si uno observa las encuentas se puede apreciar un descenso de fieles adscriptos a la iglesia católica, que pasó de un 76,5% a un 62,9% en Argentina, pero no podemos afirmar que lo que está en crisis es la creencia religiosa, que incluye las devociones marianas, las energías y el cristianismo mismo. En todo caso lo que podemos ver es una cierta crisis de las instituciones más tradicionales como la iglesia católica y, paralelamente, el crecimiento de otras formas de creencia como el mundo evangélico, que pasó de un 9% a un 15% en estos últimos diez años.

Según una encuesta realizada por investigadores del Conicet, el número de personas católicas cayó del 76,5% al 62,9% entre 2008 y 2019. Entre ellas, el 74,3% dijo que no asiste nunca al culto, o va sólo en ocasiones especiales.

En ese sentido, el investigador del Conicet apunta que hay muchas personas que no tienen una adscripción religiosa a una institución específica, pero sí tiene sus "creencias a la carta" y ese parece ser el común denominador de personas que arman su abanico de creencias de diferentes sistemas religiosos para buscar respuestas a los problemas que los aquejan, de modo que lo que se puede apreciar es que hay un desplazamiento de la búsqueda de lo sagrado de algunas instituciones sagradas hacia otro universo de creencias.

— ¿Cómo podrías definir a la Iglesia Católica?

— Cuando uno menciona a la Iglesia Católica tiende a observar lo estrictamente institucional y sus jerarquías y a pensar que tiene una estructura piramidal. Y en general los antropólogos, sociólogos e historiadores coinciden en que la Iglesia Católica es una especie de constelación de grupos, instituciones y diferentes concepciones teológicas, políticas, económicas e ideológicas, es decir, un universo muy heterogéneo y friccionado que se mantiene cohesionado a partir de las fuerzas centrípetas como las devociones a tales santidades. Sin embargo, también existe la renovación carismática como a la que pertenece Leda Bergonzi, que tienen una forma de relacionarse con lo sagrado donde el milagro es mucho más cotidiano como suele aparecer en el universo evangélico, propio de la enorme heterogeneidad de fenómenos

— También llama mucho la atención esa necesidad del tacto, del afecto a través de la imposición de manos como vehículo de sanación. ¿Hay algo de eso que pueda tener que ver con contrarrestar la hiperconectividad y el hecho de vivir cada vez más aislados y detrás de las pantallas?

— En realidad es un rasgo bastante característico del mundo religioso, dentro de las devociones marianas argentinas o en la rama evangélica, todo forma parte de la cultura religiosa latinoamericana. Es una suerte de constante de la forma de creer y podría trasladarse a otros espacios también.

misa5.jpg Ritual en zona norte de Rosario. El padre Roberto Bigolín Giuliano es el actual cura párroco de Arteaga.

— Dice el padre Robert, un párroco de zona norte quien al igual que Leda, también se transformó en un fenómeno masivo: "Y allí está Dios, que da respuestas y certezas a nuestro existir, a nuestras luces y sombras (...)". ¿Cómo lo analizan?

— Es interesante leerlo en términos teológicos respecto a su frase, y en eso Leda fue respaldada por el Arzobispado de Rosario y sus referentes por el cuidado que tienen respecto a su don sanador. Es muy claro cuando ellos (Leda y los padres Robert e Ignacio) afirman que son sólo un vehículo catalizador de la presencia de Dios, Jesús o el espíritu santo, que en todo caso es la fe la que retribuye esta esperanza que producen estas personas a las que le atribuyen dones sanadores. Personas que estaban deprimidas o angustiadas y que no le encontraban la vuelta a su vida, conocen a Leda, a Robert o Ignacio y salen del templo renovadas y con ganas de seguir adelante, propio también de la sinergia positiva que genera ese tipo de espacios, y es lo que Robert afirma la decir «allí está Dios para dar esas respuestas», como también ha mencionado el padre Ignacio Peries, hasta aquí el párroco más conocido.

Por otra parte, el historiador e investigador en historia del catolicismo del Conicet aclara que si bien Leda no deja de formar parte de la Iglesia, ya que es laica pero está bautizada, hay clérigos participando de sus grupos de evangelización, tiene el rasgo de ser mujer y eso implica que no es una sacerdotiza, y allí la Iglesia Católica tiene menos capacidad de disciplinar bajo una orden como ocurre con los sacerdotes.

"Tiene rasgos singulares y una forma de comunicar que es muy propia de las comunidades carismáticas, que muchas veces no tienen tanto conocimiento dentro de las comunidades católicas y no es muy común como sí ocurre en los templos evangélicos, donde la concepción del milagro es algo que acontece de manera cotidiana", destaca.

Y concluye: "Leda, de algún modo, reencanta el mundo católico en mundos más generales, más allá que quienes van a ver a Leda no están precisamente adscriptos a una institución religiosa, sino que van a buscar allí una ayuda existencial dentro de un contexto muy difícil y desafiante en materia socioeconómica".