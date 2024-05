Los edificios rosarinos que pueden convertirse en estructuras fantasmas

En la antigüedad, los elefantes blancos eran considerados sagrados en Tailandia. Los reyes los coleccionaban o los regalaban por su rareza, pero no cumplían ninguna función productiva y eran carísimos de mantener. El término se utiliza en la modernidad en el sector inmobiliario, muchas veces (pero no únicamente) ligado a las obras públicas costosas e inconclusas que no producen beneficios sociales. Pero también para los edificios en construcción que permanecen durante décadas sin terminar y en el olvido, representando una carga financiera y no aportando nada a la vida del barrio más que afear la cuadra.