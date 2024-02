Vuelve el Rich: el nuevo proyecto para el edificio viene con restaurant incluido

Esta es una de esas historias con final feliz. Este jueves, los hombres de la familia Di Santo volvieron a unirse para concretar juntos un negocio después de cuatro años de estar gestionando empresas distintas. Los protagonistas de esta historia son Luciano y Lelio, a cargo de Micropack , y Lucio al frente del mall Paso del Bosque y Paso del Paraná . Padre e hijos decidieron volver a embarcarse en un trabajo juntos que es muy especial por la historia que tiene: impulsar el proyecto del terreno donde funcionó el ex restaurant Rich. Justamente esa obra, cuya torre ya está levantada sobre calle San Juan al 1000 , lleva desde 2014 frenada y ahora se viene el relanzamiento con un valor agregado fenomenal. ¿De qué se trata? Detalle no menor: el proyecto contempla la idea de volver a contar con un restaurant Rich, esta vez en el último piso de la torre.

Emprendedores rosarinos recibieron un mail de Taylor Swift para que no usen su imagen

Puntualmente, el padre de Luciano y Lelio se quedará con el local comercial más grande, de 900 metros cuadrados que estará en la planta baja, donde funcionará una nueva boca de MicroGo, la cadena minorista de Micropack, y también invierte en 500 metros cuadrados destinados al área de viviendas.

image.png Luciano y Lucio Di Santo firmando el acuerdo en la tarde de ayer.

Las claves del proyecto

La obra vuelve a ponerse en funcionamiento a partir del primero de abril, cuando los arquitectos que están a cargo de llevar adelante la construcción se pongan manos a la obra. Se trata de Juan Caussi y Felipe Gusella, quienes ya trabajaron con los Di Santo en la puesta a punto del Micro Go de Paseo del Puente. En total, la nueva torre contará con 11 mil metros cuadrados donde se proyectan 5000 m2 de viviendas, 260 m2 de oficinas, 170 cocheras más los 900 m2 del local comercial. Se prevé que, del total de las cocheras, 70 sean para el área de viviendas y 100 para comercializarlas por separado, como unidad de negocio, ya que la demanda de cocheras en el centro rosarino sigue en alza.

Lelio describió a La Capital que los departamentos son de estilo loft y el tamaño oscila entre los 40 y los 100 metros cuadrados. “Vamos a comenzar ahora la comercialización, la idea es buscar inversores que compren unos 500 metros cuadrados aprovechando el costo inicial de venta que está en unos u$s1.400, por lo cual consideramos que es buen momento para entrar”.

En lo que respecta a las oficinas, el proyecto contempla dos ideas, o una gran oficina de 260 m2 o subdividirla hasta en cinco espacios. “Vemos que el mercado demanda oficinas en el centro, si bien hubo un momento donde se registró mucha descentralización, hoy hay un retorno al centro, a estar cerca de los bancos y del movimiento en general”, agrega Lelio al tiempo que asegura que seguirán mejorando el entorno de esa zona, estando frente al Centro Cultural Fontanarrosa, como ya lo hicieron hace unos años con la iluminación led de calle San Juan.

rich-02.jpeg

La estética de la nueva torre

El proyecto arquitectónico contempla una piel de vidrio que Lelio asegura estará lista en el transcurso de este año, por lo cual el avance de obra se verá rápidamente. Eso sí, para ver todo el proyecto finalizado habrá que esperar a los últimos meses del 2026, porque lo que resta de obra es un tramo largo.

Lo más jugoso: ¿de qué forma volverá el Rich? Lo que Lelio adelantó a este medio es que la idea en camino es recuperar el histórico restaurant, de hecho, ellos compraron los derechos de la marca. Proyectan colocar el restó en el último piso del edificio, que justamente se llamará Torre Rich, con un ascensor independiente para los clientes. Respecto de la cocina, el empresario explicó que no descartan sumar a miembros de la familia fundadora del lugar, “son bienvenidos, ellos siguieron trabajando en este rubro y es lo que saben hacer, tienen el know how”. Eso sí, para seguir avanzando, están terminando los planos para lograr el ok final del Concejo. Lo cierto es que el proyecto inicial para ese lugar era hacer un hotel, por lo cual en el sector donde se proyectaban los amenities es donde ahora se destinará para recuperar la marca Rich.