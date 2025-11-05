La Capital | Economía | RIGI

Luz verde al Rigi para un moderno puerto agroexportador en Timbúes

Se trata de una inversión de 277 millones de dólares. Este nuevo desarrollo se diferencia tanto por su magnitud como por el marco normativo que lo impulsa

5 de noviembre 2025 · 15:56hs
Nuevo puerto a través de una inversión en el RIGI

Nuevo puerto a través de una inversión en el RIGI

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció la aprobación del ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) por una inversión de 277 millones de dólares para un nuevo puerto en Timbúes que promete transformar la logística regional.

“El Comité Evaluador aprobó el noveno proyecto RIGI: un nuevo puerto en Timbúes (Santa Fe) sobre el río Paraná. Con una inversión de USD 277 millones, podrá almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, fortaleciendo la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina”, escribió en su cuenta de X el ministro Caputo.

Además, aseguró que con este proyecto las inversiones totales aprobadas en el marco del RIGI suman 24.800 millones de dólares. Se trata de un puerto multipropósito de gran escala que se presenta como una de las grandes inversiones de la provincia en su historia.

caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebra la nueva inversión del RIGI

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebra la nueva inversión del RIGI

Puerto Rigi

El proyecto promete generar 300 nuevos empleos permanentes y consolidar a la localidad como un polo logístico agroexportador nacional. La inversión incluye la construcción de muelles, silos y demás obras, que, una vez inaugurado brindarán servicios de recepción y distribución de fertilizantes así como embarques de granos y subproductos de valor agregado diferenciados por calidad.

Así, esta terminal se sumará al entramado portuario de Timbúes que ya cuenta con cinco puertos operativos como el de Cargill, Terminal 6 y Bunge. Según explican, este nuevo desarrollo se diferencia tanto por su magnitud como por el marco normativo que lo impulsa.

Noticias relacionadas
El miércoles es el último día oficial del evento de ecommerce. Pero muchas marcas extienden las promos hasta el fin de semana.

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

El precio del dólar  se mueve al compás de novedades del nuevo equipo económico.

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Matías Cremonte es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Las ventas en supermercados marcaron la cuarta variación mensual negativa consecutiva, ajustando las estimaciones previas a la baja. En agosto la tasa se ubicó en 1,6% abajo.

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Newells juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

Newell's juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

Lo último

El puerto gana conectividad: licitan la repavimentación de la ruta 21

El puerto gana conectividad: licitan la repavimentación de la ruta 21

Luz verde al Rigi para un moderno puerto agroexportador en Timbúes

Luz verde al Rigi para un moderno puerto agroexportador en Timbúes

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner vuelve al banquillo junto a 86 acusados

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner vuelve al banquillo junto a 86 acusados

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria adelantó cuáles son los plazos para reparar la ruta

Franco Gagliardo, titular de Obring, se refirió a los desafíos que enfrenta la unión de empresas de la región que se hará cargo de la explotación del complejo vial

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria adelantó cuáles son los plazos para reparar la ruta
Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia
La Ciudad

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas
Policiales

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Newells juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

Newell's juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

Ovación
Holan desmintió contactos con Neymar y destacó la campaña extraordinaria del equipo
Ovación

Holan desmintió contactos con Neymar y destacó la "campaña extraordinaria" del equipo

Holan desmintió contactos con Neymar y destacó la campaña extraordinaria del equipo

Holan desmintió contactos con Neymar y destacó la "campaña extraordinaria" del equipo

Final de la Copa Argentina: hora, canal y posibles formaciones de Argentinos vs Independiente Rivadavia

Final de la Copa Argentina: hora, canal y posibles formaciones de Argentinos vs Independiente Rivadavia

Qué son el 43 y LU en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Policiales
Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada
POLICIALES

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

La Ciudad
Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria adelantó cuáles son los plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria adelantó cuáles son los plazos para reparar la ruta

Lluvia y Colectividades: cómo nació el mito de la maldición gitana

Lluvia y Colectividades: cómo nació el mito de la maldición gitana

Pablo Javkin y la actualización del boleto: Hemos resuelto un proceso que era complejo

Pablo Javkin y la actualización del boleto: "Hemos resuelto un proceso que era complejo"

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones
Economía

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres
La Ciudad

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York
El Mundo

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky
Información General

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad
Política

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
La Región

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU
Política

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios
Politica

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

La reforma laboral responde a los intereses del poder económico
Economía

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday
Economía

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas
Información General

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia
El Mundo

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue una masacre
Información General

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía