Luz verde al Rigi para un moderno puerto agroexportador en Timbúes Se trata de una inversión de 277 millones de dólares. Este nuevo desarrollo se diferencia tanto por su magnitud como por el marco normativo que lo impulsa 5 de noviembre 2025 · 15:56hs

Nuevo puerto a través de una inversión en el RIGI

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció la aprobación del ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) por una inversión de 277 millones de dólares para un nuevo puerto en Timbúes que promete transformar la logística regional.

“El Comité Evaluador aprobó el noveno proyecto RIGI: un nuevo puerto en Timbúes (Santa Fe) sobre el río Paraná. Con una inversión de USD 277 millones, podrá almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, fortaleciendo la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina”, escribió en su cuenta de X el ministro Caputo.

Además, aseguró que con este proyecto las inversiones totales aprobadas en el marco del RIGI suman 24.800 millones de dólares. Se trata de un puerto multipropósito de gran escala que se presenta como una de las grandes inversiones de la provincia en su historia.

caputo El ministro de Economía, Luis Caputo, celebra la nueva inversión del RIGI Puerto Rigi El proyecto promete generar 300 nuevos empleos permanentes y consolidar a la localidad como un polo logístico agroexportador nacional. La inversión incluye la construcción de muelles, silos y demás obras, que, una vez inaugurado brindarán servicios de recepción y distribución de fertilizantes así como embarques de granos y subproductos de valor agregado diferenciados por calidad.

Así, esta terminal se sumará al entramado portuario de Timbúes que ya cuenta con cinco puertos operativos como el de Cargill, Terminal 6 y Bunge. Según explican, este nuevo desarrollo se diferencia tanto por su magnitud como por el marco normativo que lo impulsa.