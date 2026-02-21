La Capital | La Ciudad | skate

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

La grabación de TikTok se multiplicó en redes sociales debido a la reacción de una mujer que se cruzó cuando el patinador iba a intentar un truco

21 de febrero 2026 · 17:31hs
El salto en skate provocó un altercado frente a la Municipalidad.

Foto: TikTok/@gambino2727.

El salto en skate provocó un altercado frente a la Municipalidad.

"Ojalá que te mates", dijo una mujer mientras pasaba por la plaza 25 de Mayo, remodelada recientemente por la Municipalidad de Rosario. A unos pocos metros había un muchacho que practicaba skate y otro que terminó haciendo un video viral de TikTok por la reacción de esta última y la discusión sobre el uso del espacio público.

El clip dura algo más de 40 segundos y fue publicado el último jueves a través de la red social creada en China. En menos de dos días sumó una buena cantidad de reproducciones por el conflicto que suscitó en uno de los sitios emblemáticos del centro de la ciudad.

La mujer no estaba de acuerdo con lo que hacía el patinador y llegó a pararse delante de la escalera ubicada frente a la calle Buenos Aires. El muchacho trató de hacer un truco en ese lugar a pesar de esta intervención, pero desistió justo antes del salto hacia la baranda.

El video viral de un skater en la plaza 25 de Mayo

Justo antes del intento fallido, la protagonista del video se corrió para dejar pasar al skater. En ese momento, exclamó: "Ojalá que te mates y te rompas las piernas".

El comentario no alcanzó para desalentar al muchacho ni a la persona que estaba grabando todo. "Andá a mirar televisión", se escuchó en respuesta a la primera queja.

>> Leer más: Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

Después del comentario irónico, la mujer se dio media vuelta y se quedó mirando fijo hacia la cámara. Entonces advirtió: "Dale, filmame ¿Qué vas a hacer con la filmación? Ahora voy a llamar a la policía".

"Estamos filmando desde hoy, señora. Deje de joder", replicó el muchacho que tenía el celular para grabar. Después del altercado, la tercera en discordia se alejó.

Para completar el clip, el patinador volvió a intentar el mismo truco. Antes de avanzar, otras dos personas iban caminando por la plaza se detuvieron para dejarlo pasar. A continuación, el protagonista del video saltó y completó un boardslide; es decir, se deslizó con la tabla por la baranda tras un giro de 90 grados y cayó delante de la escalera.

Remodelación de la plaza 25 de Mayo

Entre otras cuestiones, la discusión entre los skaters y la mujer que fue a criticarlos ganó repercusión a partir de la preocupación por el cuidado del espacio público. La plaza 25 de Mayo fue reinaugurada a principios de diciembre tras una obra que requirió una inversión cercana a los mil millones de pesos y cinco meses de trabajo.

El proyecto permitió reacondicionar distintos sectores de la manzana ubicada frente a la Municipalidad. Dado que no se trata de un lugar diseñado específicamente para hacer trucos con tablas de patinaje o bicicletas, algunas personas comentaron en redes sociales que esa práctica es inapropiada. Otras, en cambio, cuestionaron la reacción de la persona que les salió al cruce a los autores del video.

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

