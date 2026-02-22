Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Centenario volvió a ganarle y lo dejó afuera de la Copa Federación. Morning Star vendió cara la derrota y fue despedido con aplausos.

Morning Star lamenta uno de los remates en el travesaño que tuvo ante Centenario de San José de la Esquina. Afuera de la Copa Federación.

Morning Star no aprovechó sus chances, volvió a perder en el desquite en casa de los octavos de final y quedó afuera de la Copa Federación . Había caído 2-0 en San José de la Esquina ante Centenario y este domingo lo hizo en casa 1 a 0. Eso sí, intentó hasta el final y fue despedido con aplausos.

Pese a jugar gran parte del partido con uno más y hasta contar con un penal en el primer tiempo que no pudo convertir, Morning no bajó los brazos hasta el último minuto intentando dar vuelta la serie.

El equipo de la estrella de la mañana se había vuelto con mucha bronca de San José de la Esquina, porque consideró que fue perjudicado por los fallos arbitrales, en especial en el primer gol de Felipe Cicarelli. Pero la caída por dos goles de diferencia lo obligaba a cambiar las cosas en su cancha. No pudo hacerlo.

No empezó nada bien Morning, que a los 18’ lo empezó perdiendo con grito de Lisandro Pola . Pero a los 37’ esta vez lo beneficiaron al conjunto rosarino, ya que el árbitro cobró una mano penal que no pareció después de un centro desde la derecha.

Después de muchas discusiones fue ejecutado, pero el zaguero central González lo hizo débil y bajo, a la izquierda del arquero Spinelli que hasta contuvo el rebote. En la misma acción el jugador visitante Poeta fue expulsado.

Morning igual fue y fue, y hasta contó con dos remates en el travesaño, de Fernández y Lovera en el último tramo del encuentro, O un gran remate del propio Lovera que pasó cerca del palo derecho.

Morning Star venció igual cara su derrota, fue hasta el final y, ya de noche, arrinconó a Centenario, que festejó el pasaje a cuartos de final. No pudo, pero su campaña en el torneo santafesino fue para aplaudir. Así lo despidió el numeroso público que lo acompañó.