Les pueden llegar a retirar las chapas por unos días

Las posibles sanciones a los taxistas por circular por la peatonal pueden desembocar en castigos de diferentes tipos. "En el caso de los taxis, esta falta se agrava por su condición de servicio público. Puede ir desde un apercibimiento, a un retiro de la chapa por unas jornadas", explicó el secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Guillermo Turrin.

Y abundó: "Se les imputó la falta de circular por un lugar prohibido. Pueden tener un apercibimiento o una caución, que implica una retención de la licencia por un tiempo, puede ser unos días. Eso lo va a determinar la Secretaría de Movilidad y es una investigación paralela a la del Tribunal de Faltas".

"Circular por un lugar prohibido no es una falta menor. Mucho más teniendo en cuenta que por ese lugar camina mucha gente, con la seguridad de que por ese lugar no transitan vehículos", destacó el funcionario.

"Nosotros, como conductores, no podemos tomar decisiones que pongan en peligro a la sociedad. Hay que tomar conciencia de las decisiones que tomamos. Y no hace falta tener alguien al lado diciendo qué se puede y qué no", consideró Turrin.