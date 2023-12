"Leda. La fe y la sanación", un libro que mueve montañas como su protagonista

>>Leer más: Leda: "Si Rosario fue motivo de escándalo, que ahora lo sea de alegría"

Las periodistas reviven esos martes en los que “su frescura y sus abrazos son la bienvenida a todos”. Para Leda son todos bien recibidos: los que necesitan esos abrazos, los rotos, los que quieren tranquilidad y generosidad para sumergirse en un mundo de amor. En este sentido, las comunicadoras confluyen para revelar: “Hay que ver como una persona va a entregarse por una necesidad, por un deseo, por temores, o porque hay una adicción en la familia o una enfermedad. Nos gustaría que a lo mejor, leyendo el libro, los que no son creyentes entiendan eso. Con la empatía ya hay una ganancia enorme”.

Leda y autoras © Nicolás Capaldi.jpeg Leda y autoras. Foto: Nicolás Capaldi

En Rosario hay fenómenos de curas sanadores, como lo es el del Padre Ignacio que desde hace años es reconocido dentro de la fe católica y recibe largas filas de fieles en el barrio Rucci, pero lo que sucede con Leda es distinto porque “es una mujer laica que no tiene una consagración a la vida monacal”, destacan. Lo que la caracteriza es que es una fiel con la posibilidad de una transformación corporal y espiritual.

“Leda. La fe y la sanación” no es la biografía de Leda Bergonzi, explican Colombo y Ferrarese en el prólogo de este libro. La obra es "la recreación de su historia” e incluye testimonios de sanaciones, como la que cuentan Marta y Ricardo en uno de los capítulos. Refleja un recorrido que hicieron ambas periodistas y que generó una conexión inmediata con la comunidad de Soplo de Dios Viviente.

image - 2023-12-04T100203.249.jpg

“Fue un logro poder bucear y profundizar en lo que era Leda y el movimiento, una aventura que hicimos junto a Toti que también me aportó paz. El poder conmoverse con el otro, esa sensibilidad fue beneficiosa para mi vida”, confiesa Ferrarese. Colombo agrega que fue “un desafío único". Amplía: "Fue frenar el mundo y sentarme a hacer algo distinto, me hizo una mejor persona, más fuerte. Ir los martes, conocerla a ella y esa comunidad me enseñó a tener paciencia, que mis tiempos no siempre son los tiempos de otras personas. A veces hay que ir despacio”.