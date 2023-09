El fenómeno de los sanadores en la Argentina

Leda afirmó que es una persona común, madre de cinco hijos y abuela de uno, que se encuentra viviendo un momento particular, pero que después de cada reunión masiva vuelve “a la vida cotidiana de casa”.

“Dios es el que sana, yo no hago nada. Otorgarle a él todos los milagros hace que conozcamos la fuente”, expresó en referencia al poder de sanación que le atribuyen. No obstante, reconoció que “todo el tiempo” siente una presencia especial y que “cualquiera puede sentirla”, a lo que agregó: “Él no hace excepción de personas, nos ama a todos por igual, soy una más, pero cualquiera lo puede lograr y hacer. Para estar acá dejé un montón de cosas y hoy todo se concentra acá".