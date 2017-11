Las escuelas de la UNR, al margen

Como en otras escuelas preuniversitarias del país, los alumnos de los institutos que dependen de la Universidad Nacional de Rosario no participaron ayer de las pruebas del Aprender.

Los quintos años del Politécnico, Superior de Comercio y Agrotécnica de Casilda suman unos 440 adolescentes. Por decisión de las autoridades universitarias, los establecimientos secundarios no participaron de las pruebas que indagaron sobre contenidos relacionados con lengua y matemática.

Según explicaron desde la Secretaría de Enseñanza Media de la UNR, la medida se dio en consonancia con lo sucedido en el colegio Monserrat, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba o los colegios que dependen de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

"Son pruebas estandarizadas que se realizan sobre los llamados núcleos de acceso prioritario de conocimientos. Estos contenidos se definen en el marco del Consejo Federal Educativo, que nosotros no integramos de manera directa, por lo cual como no participamos de la discusión sobre qué se evalúa ni cómo se evalúa, el operativo no forma parte de nuestro calendario de evaluaciones", advirtió Cecilia Salazar, subsecretaria de Media.