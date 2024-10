La UNR repudió la agresión al militante libertario: "No hay lugar para la violencia"

Tras la detención de dos jóvenes en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura por agredir a un militante libertario , la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) emitió un comunicado en el que subrayó que "no hay lugar para la violencia" e informó que se inició de un oficio de sumario.

El texto fue compartido por el rector, Franco Bartolacci , en sus redes sociales. "La Universidad Nacional de Rosario inició de oficio un sumario esta misma tarde ante la repudiable agresión que sufrió un estudiante de nuestra comunidad en el marco de una asamblea abierta que se desarrollaba en el hall de la Facultad de Ingenierí a. No hay lugar en la UNR para la violencia, por tanto aseveramos que de confirmarse en el sumario que quien la ejerció es miembro de nuestra comunidad, se promoverá la sanción más rigurosa establecida por nuestros Estatutos, independientemente de las medidas judiciales que correspondan a la que contribuiremos con todos los datos necesarios que nos requieran ", señala el escrito.

"Nos solidarizamos con el militante de la agrupación estudiantil "Alternativa" que hoy atravesó una situación de violencia física que no representa la voluntad de quienes todos los días utilizamos el diálogo como la única herramienta posible para cuidar nuestra Universidad", indicaron.

La presidenta de la FUR, Agustina Rosso Sasia, sentenció que se trata de "un accionar inaceptable y repudiable en cualquier institución". "Desalentaremos siempre cualquier tipo de acción que perjudique la integridad física de cualquier estudiante y militante de nuestra universidad", concluyó.

La agresión al militante libertario

La Policía de Santa Fe informó que la detención tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, en la zona de Pellegrini y Colón. La Brigada Motorizada intervino ante una discusión que tuvo lugar en el establecimiento educativo y aprehendió a dos jóvenes.

Según las primeras informaciones, el chico agredido pertenecería a la agrupación Alternativa, afín a Javier Milei, La Libertad Avanza y su programa de gobierno. Franco Matas, uno de sus referentes, explicó a La Capital que el militante se encontraban participando de la asamblea y planteando su postura al respecto cuando uno de sus compañeros fue violentado. "Estaba exponiendo y un pibe vino de atrás y le puso una trompada", detalló.

Incidentes en la UNR

"Los militantes de la izquierda, el socialismo, los comunistas, los troskistas, todos los que estaban empezaron a plantear que era nuestra culpa y que no teníamos derecho a hablar en asamblea. También deslizaron que estaba todo armado", señaló el estudiante y aseguró que esto es mentira. En este contexto, llamaron a la Policía que procedió a la detención y se encuentran a la espera de qué pasa con los detenidos.

Sobre el discurso que estaba exponiendo el joven agredido, Matas argumentó: "Nosotros defendemos la educación pública y por consecuencia no estamos a favor de que el presupuesto vaya para militancia paga, para cargos ñoqui, que se use el presupuesto que es para docentes, no docentes, y que haya graduados, para hacer política y bajar la línea ideológica".

Una semana a pura pelea en la UNR

Este lunes el movimiento estudiantil rosarino comenzó una serie de actividades de visibilización en defensa de la universidad pública y sobre la importancia de mayor presupuesto para la educación superior.

"Desde la Federación Universitaria de Rosario venimos generando instancias para poner en valor la educación pública, es por eso que vamos a seguir la misma línea que venimos trabajando: en unidad con toda la comunidad, sacando la universidad a la calle, y demostrando que nuestro pedido es más que legítimo", afirmó Agustina Rosso Sasia, presidenta de la FUR.

Con tomas activas en las facultades y clases públicas, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) vivió este martes otra jornada de protesta de docentes y estudiantes, en contra del veto presidencial a la ley de financiamiento educativo.

En total, en seis facultades hubo tomas activas de sus alumnos. En Veterinarias, Ciencia Política, Arquitectura, Psicología y la Universidad Tecnológica de Rosario los estudiantes pasaron la noche en salones y pasillos, protagonizando "tomas activas". Es decir que las clases no se suspendieron, sino que se desarrollaron, mayoritariamente, en lugares abiertos como pasillos, patios o al aire libre. En Ciencias Médicas se definió una vigilia a partir de este martes, también sin cese de clases. Otra situación se vivió en Humanidades, donde la toma es con cese de actividades administrativas. En el resto las clases se desarrollan con normalidad, aunque con diversas actividades.