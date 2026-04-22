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La UNR despliega una jornada de salud en Plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

El operativo se realizará este jueves de 10 a 16 con controles, asesoramiento y servicios sin costo para vecinos y sus animales

22 de abril 2026 · 15:18hs
La jornada marcará el inicio del programa UNR en acción

La jornada marcará el inicio del programa "UNR en acción"

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizará este jueves 23 de abril una jornada integral de promoción y cuidado de la salud en Plaza Montenegro, con acceso libre y gratuito. El operativo funcionará de 10 a 16 e incluirá atención médica, odontológica, oftalmológica y servicios veterinarios.

La iniciativa forma parte de una estrategia para acercar la universidad a la comunidad y ampliar el acceso a prestaciones básicas. Los profesionales de la UNR encabezarán la atención y coordinarán equipos de estudiantes en el marco de prácticas formativas y acciones de voluntariado.

El rector Franco Bartolacci destacó la importancia de esta actividad: "La Universidad se debe a la sociedad que la sostiene con su esfuerzo. Se cumplen dos años de la extraordinaria manifestación de la sociedad argentina que en el país y en Rosario abrazó a su Universidad pública para defenderla. La mejor manera de conmemorarlo es devolviendo esa generosidad de esa sociedad, poniendo a disposición todo lo que produce, crea y genera la Universidad".

"Como lo hacemos todos los días, formando profesionales y construyendo conocimiento para el país, en este caso concentrando nuestras tareas asistenciales en salud para que vecinos que lo necesiten puedan acceder a consultas y atención primaria gratuita", concluyó el dirigente.

Además, la jornada marcará el inicio del programa "UNR en acción", que recorrerá barrios de la ciudad con operativos similares.

>> Leer más: Gerdau y la UNR avanzan en la construcción de una residencia universitaria en Zavalla a partir del concurso "Pensando en Acero"

Cómo será la jornada en la Plaza Montenegro

En el área de salud, el despliegue incluirá consultorios móviles con atención primaria, acciones de prevención y asesoramiento sobre el acceso al sistema público en Rosario y la provincia. Se realizarán controles oftalmológicos, con evaluación de agudeza visual, y atención fonoaudiológica para detectar alteraciones en respiración, deglución y articulación.

También habrá consultorios itinerantes para niños y adultos, con foco en salud cardiovascular, salud sexual y reproductiva y detección de infecciones de transmisión sexual. El operativo sumará mediciones de talla, peso, índice de masa corporal (IMC), presión arterial y grupo y factor sanguíneo, junto con talleres básicos de reanimación cardiopulmonar (RCP).

En odontología, el servicio ofrecerá atención sin turno previo con prácticas de baja complejidad, como arreglos simples y extracciones. El equipo entregará certificados bucodentales para trámites escolares o administrativos, brindará recomendaciones de higiene y distribuirá cepillos dentales. Las prestaciones estarán a cargo del programa MOPIC. En casos que requieran mayor complejidad, los pacientes recibirán derivación dentro del sistema público para garantizar la continuidad del tratamiento.

El operativo también incluirá un dispositivo específico para mascotas, con una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos. Además, habrá asesoramiento sobre tenencia responsable, control poblacional y prevención de zoonosis.

Para asistir con animales, se recomienda llevar a los perros con collar y correa, y a los gatos en transportadora o mochila segura.

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