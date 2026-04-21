Gerdau y la UNR avanzan en la construcción de una residencia universitaria en Zavalla a partir del concurso "Pensando en Acero"

Se firmó el acuerdo para la donación de acero que permitirá materializar el proyecto ganador de la 5° edición del certamen, desarrollado por estudiantes de arquitectura de la UNR

Hoy, Gerdau y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) firmaron el acuerdo que formaliza la donación de acero destinada a la construcción de una residencia universitaria en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias, en Zavalla, Santa Fe.

El acuerdo fue suscripto por Guillermo Maglieri, director de Gerdau, y Franco Bartolacci, rector de la UNR. También participaron autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias, entre ellas su decano Pablo Palazzesi y vicedecano Santiago Dearma.

Esta iniciativa tiene su origen en la 5° edición del concurso "Pensando en Acero", que convocó a estudiantes del ciclo superior de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD – UNR). El desafío fue desarrollar un anteproyecto para un módulo tecnológico de vivienda basado en sistemas constructivos modulares, escalables y sustentables, con el acero como material principal. El proyecto ganador fue seleccionado para convertirse en la futura residencia, pensada para albergar estudiantes en el ámbito de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Con la firma de este acuerdo, Gerdau proveerá el acero necesario para avanzar en la construcción de la propuesta ganadora.

Guillermo Maglieri señaló: "Es importante para la compañía seguir acompañando la formación de futuros profesionales y promover iniciativas que integren innovación, sustentabilidad y compromiso con la comunidad educativa. Educación, vivienda y reciclaje son nuestros pilares de actuación social, y este proyecto es una fiel representación de ello".

WDP_9875_2

Por su parte Franco Bartolacci expresó: "La futura residencia universitaria no solo representa una solución habitacional, sino también la concreción de un proceso colaborativo entre la academia y el sector productivo, que comenzó como una idea en el aula y hoy avanza hacia su realización".

La residencia en Zavalla se integra a un camino que Gerdau viene construyendo en los últimos años, acompañando el desarrollo de infraestructura educativa en distintas regiones del país. Iniciativas como las residencias universitarias realizadas junto a la Fundación Sí en Santiago del Estero y en Casilda, o la construcción de nuevos espacios formativos en la Escuela Técnica de Pérez, dan cuenta de este compromiso sostenido, que hoy suma un nuevo capítulo en la Universidad Nacional de Rosario.