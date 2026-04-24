Rosario volverá a ser sede del campeonato histórico de vela deportiva Con más de diez años de eventos, este fin de semana llega a la ciudad el Campeonato Rosarino de Monotipos 2026 en Náutico Sportivo Avellaneda 24 de abril 2026 · 19:57hs

Náutico Sportivo Avellaneda será el primer anfitrión de la temporada en Rosario

Rosario tendrá una nueva edición del campeonato de Monotipos 2026. Será este 25 y 26 de abril, en el Club Náutico Sportivo Avellaneda. Desde allí, más de 130 embarcaciones se abrirán paso en el río Paraná.

El certamen de vela deportivo incluye las clases Optimist, ILCA, Pampero, Snipe y J70. Así, en Náutico habrá actividades para las categorías formativas y niveles de competencia, por lo que estiman más de 100 navegantes durante este fin de semana en el club de Arroyito. Además de la competencia, el evento incluirá instancias de encuentro entre los participantes.

Si bien la sede principal estará en Náutico, el campeonato es coorganizado desde hace más de diez años por los principales clubes de la zona. Así se unen el anfitrión Regatas Rosario, Yacht Club Rosario, Club de Velas de Rosario, Rowing Club y Remeros Alberdi para fortalecer el desarrollo de la disciplina en la ciudad bajo un esquema de trabajo en conjunto.

La actividad comenzará el sábado con las primeras regatas a partir de las 13, mientras que el domingo la jornada iniciará a las 11, con continuidad de pruebas en aguas del río Paraná, en las canchas programadas: Paso Destilería, La Florida y Banquito de San Andrés.

Para esta doble jornada hay más de 130 barcos inscriptos y se estima una convocatoria récord de navegantes. El campeonato que se inicia este fin de semana continuará a lo largo del año en distintos clubes de Rosario: en agosto será el turno del Club de Velas de Rosario, en septiembre será sede Rowing y en octubre se desarrollará en el Yacht Club Rosario.