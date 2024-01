La Municipalidad intervino la histórica casona de Laprida y Santa Fe tras denuncias de saqueo

Los años de abandono y dejadez de la casona de la esquina de Santa Fe y Laprida no hicieron de ella un objetivo menos interesante para los saqueadores. Este martes a la mañana, autoridades municipales intervinieron el histórico edificio luego de que impactaran numerosas denuncias por intromisión. El edificio pertenece al Estado provincial desde marzo del 2022, pero está en abandonado desde el 2015 luego de que el Senasa -dependencia pública que ocupaba con la casa con sus oficinas- se mudara a otra sede con motivo de obras de restauración del edificio que nunca se realizaron.

Fuentes consultadas por La Capital apuntaron que el primer llamado fue el lunes por la noche al Ente de Control de la Vía Navegable para denunciar el ilícito, pero no contestaron. Del mismo modo, la comunicación con la policía apenas logró que un patrullero se acercara pero al no tener modo de ingresar al edificio, los efectivos se retiraron. Finalmente fue el municipio el que terminó por enviar dos móviles de Control Urbano durante la noche del lunes y la clausura completa del edificio el martes “hasta tanto se haga cargo Nación”, según afirmaron fuentes del organismo municipal.

WhatsApp Image 2024-01-30 at 13.31.46.jpeg Ingreso de la casona que fuera sede del Senasa, en la esquina de Laprida y Santa Fe. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Había dos entradas, por una ventada y un portón donde había una hendidura por la cual tantearon y finalmente se metieron", explicó una fuente de Control, que aclaró que tras la denuncia de que personas no identificadas estaban ingresando al terreno lo que se hizo fue "un acompañamiento por la preocupación de los vecinos y un cerramiento para que esto no vuelva a ocurrir". Además, desde la municipalidad aclararon que "No somos nosotros los que lo tenemos que custodiar, pero como los vecinos estaban preocupados tuvimos una intervención ahí. Ingresamos para ver cuál era la situación en al que se encontraba y realizamos una custodia hasta que de nuevo se realizó un cerramiento de las aberturas que habían abierto los desvalijadores".