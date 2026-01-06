El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

La iniciativa funciona de lunes a viernes por la mañana. Ofrece espacios con aire acondicionado, áreas de descanso y recorridos guiados

El Concejo Municipal se transformará durante este verano en una de las redes de refugios climáticos impulsados por el municipio para mitigar los efectos de las altas temperatura y también estará abierto a la población para participar de las visitas guiadas dentro del Palacio Vasallo, uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos del casco histórico de Rosario.

Desde el Concejo comentaron que se trata de una propuesta que combina acceso al patrimonio público, participación ciudadana y respuesta concreta como ocurre con el caso de los refugios climáticos , una alternativa a la población para mitigar los golpes de calor ante temperaturas extremas previstas para este verano con fuerte inclemencia del fenómeno de La Niña.

Ubicado en Córdoba y 1° de Mayo, frente al Monumento Nacional a la Bandera y al Parque Nacional a la Bandera , el edificio ofrece ambientes climatizados, puestos de hidratación y áreas de descanso, pensados para que vecinos, vecinas y turistas puedan resguardarse del calor extremo mientras recorren uno de los edificios patrimoniales más significativos por tratarse del sitio donde se construye día a día el futuro de ciudad.

“Este es el segundo verano consecutivo en el que abrimos el Concejo Municipal a la ciudadanía y a quienes visitan Rosario, con visitas guiadas que permiten conocer cómo funciona el Poder Legislativo local y, al mismo tiempo, disfrutar de un edificio emblemático de nuestra ciudad”, destacó la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck.

Las visitas guiadas y el refugio climático funcionan de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 y el recorrido incluye el salón “Puerto Argentino”, el Salón de los Acuerdos “Dr. Lisandro de la Torre” y el recinto de sesiones “Raúl Ricardo Alfonsín”.

Además, la visita contempla el óvalo y la terraza del edificio, desde donde se aprecian el Monumento, el Parque Nacional a la Bandera, el río Paraná y la Estación Fluvial.

“Queremos un Concejo de puertas abiertas. Es y fue nuestra impronta de gestión. Durante el año recibimos a escuelas primarias y secundarias con propuestas pedagógicas, y en el verano adaptamos el recorrido a los tiempos y las demandas de quienes se acercan”, señaló Schmuck.

En el transcurso de 2025, 873 personas participaron de las visitas guiadas, lo que da cuenta del creciente interés por conocer el edificio y el funcionamiento del órgano legislativo local.

Refugios climáticos

La iniciativa se inscribe además en la Red de Refugios Climáticos, integrada por edificios públicos y privados e impulsada por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario, como parte de una política pública orientada a mitigar el impacto del calor extremo en la vida cotidiana.

“Abrir el Palacio Vasallo como refugio climático es también una manera de poner en valor lo público, garantizando derechos y ofreciendo respuestas concretas en momentos donde el calor extremo impacta en la vida cotidiana”, agregó la presidenta del Concejo, al tiempo que invitó a quienes recorren la zona del Monumento Nacional a la Bandera a sumar esta experiencia que combina historia, patrimonio y cercanía institucional.

La propuesta busca instar tanto a los rosarinos como a los turistas a recorrer el Palacio Vasallo, un edificio emblemático del patrimonio rosarino y sede del órgano legislativo local, como espacio central de debate, representación y construcción democrática.