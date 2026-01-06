La Capital | Ovación | Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Ya conocen el día y los rivales, pero no los escenarios de los partidos ni los horarios. El Canalla arrancará más de un mes y medio antes

6 de enero 2026 · 15:34hs
Central y Newells empezarán su recorrido en la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano y Acasusso. 

Central y Newell's empezarán su recorrido en la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano y Acasusso. 

A Central y Newell's les espera una temporada ardua y con muchos partidos, aunque por distintos motivos. Los dos tendrán mucha competencia, aunque en el caso del Canalla se le agregará la Copa Libertadores. Jugarán Apertura, Clausura y Copa Argentina.

Central viene de ser el equipo más productivo en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, razón por la cual la Asociación del Fútbol Argentino le otorgó el título de la Liga 2025. Newell's terminó un pésimo año, en el que muy poco no se fue al descenso.

El Canalla, además de los objetivos locales, se impone a si mismo una buena actuación en la Copa Libertadores, mientras que el Rojinegro tendrá como premisa sumar muchos puntos para alejarse de la pelea por mantener la categoría, en la que está comprometida por su raquítico promedio.

Cuándo debutan los rosarinos

El primero en debutar en la Copa Argentina será Central. Será contra Sportivo San Francisco (Córdoba), el 11 de febrero. La elección del escenario y la hora de este partido quedará para más adelante.

Leer más: Newell's ya es historia: Banega consiguió club y seguirá jugando en el fútbol argentino

En el caso de Newell's, su arranque en la Copa Argentina será más de un mes y medio después, el 29 de marzo. El Rojinegro enfrentará ese día al Club Atlético Acasusso, uno de los equipos que sorprendieron al fútbol argentino en 2025 al ascender por primera vez en su historia a la Primera Nacional. La cancha y el horario tampoco se conocerán por ahora.

Cómo les fue a Central y Newell's en 2025

En 2025, Central se quedó afuera en los 16avos de final, instancia en la que perdió por paneles ante Unión luego de empatar 0 a 0. Este partido se jugó en el Estadio Único de San Nicolás. En la instancia anterior había dejado atrás a Los Andes, al que venció por 1 a 0.

Newell's, en tanto, llegó por primera vez hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Belgrano en Villa Mercedes. El equipo rojinegro perdió 3 a 1 ante el Pirata. En su camino hasta los cuartos, el rojinegro dejó en el camino a Kimberley, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán.

Noticias relacionadas
Messi brindó detalles sobre su salida de Newells y su tratamiento de hormonas.

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's: "El club no tiene nada que ver"

La Princesita Bermúdez es la única argentina campeona argentina de boxeo de la actualidad.

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

La Fórmula 1 contará con algunos cambios en su formato para la temporada 2026.

Más competencia en la Fórmula 1: los cambios en la clasificación para 2026

Los hinchas de Newells y Central deberán superar problemas con la programación de los partidos.

Un "problema" común para los hinchas de Newell's y Central en el torneo Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales

Las ventas crecieron un 0,5% interanual, lo que reflejó un “consumo débil, con resultados inferiores a la Navidad", según las cámaras empresarias. Qué rubros perdieron y cuál fue el que sobresalió

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales
Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca
La Ciudad

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Ovación
Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

La confesión de Messi sobre su salida de Newells: El club no tiene nada que ver

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's: "El club no tiene nada que ver"

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa
La Ciudad

Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
POLICIALES

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Por Morena Pardo
Zoom

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina
El Mundo

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump
El Mundo

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero