La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

Rosario Idiart se expresó públicamente tras la noticia de que su pareja, Ignacio Malcorra, no jugará más en Central. El representante del jugador también publicó un picante posteo.

Ignacio Malcorra se despidió este lunes de Rosario Central con un emotivo mensaje y video que muestra los distintos momentos que vivió con la camiseta auriazul . El posteo que es acompañado con una canción de Fito Páez se inundó de comentarios de agradecimiento y afecto por parte de los hinchas canallas, pero también hubo lugar para explosivas declaraciones de Rosario Idiart, la esposa de “Nacho”: “Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado”.

Idiart aprovechó la despedida de su marido para dejar en claro la postura de la familia Malcorra. Primero comenzó con sentidas palabras y luego remató con un mensaje que apunta directamente contra Jorge Almirón, flamante DT canalla.

“Nos vamos con el corazón, pero con la felicidad de todo lo que vivimos en este club que amamos, y todo lo que nos dio, amigos hermosos que son familia”, comenzó Idiart en un mensaje acompañado con un corazón quebrado .

Para la esposa del Malcorra los tres años y medio en el Gigante de Arroyito fueron “inolvidables” y recordó que el arribo del zurdo se dio cuando “el club estaba pasando un momento muy difícil”. Acto seguido, subrayó que el 10 se despide "con Central en lo más alto. BI CAMPEÓN”.

¿Palo para Belloso o Almirón?

“Lo mejor es irte por la puerta grande como te mereces dejando a Central jugando tantas cosas importantes”, agregó Idiart para elevar el tono de su discurso que sumaba más de 600 "Me gusta" apenas lo publicó.

Luego de esa frase dejó la oración más picante tras la salida de Malcorra en Central: “Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado y ser agradecido por todo lo que viviste acá”.

El extenso mensaje cierra con agradecimientos para su esposo “por tanta felicidad” y remarcó: “Siempre juntos a donde sea y con tu camiseta puesta”.

El representante de Malcorra apuntó a la dirigencia y al DT

Al comentario de Rosario Idiart se sumó Sergio Levintón, representante de Malcorra. Primero elogió a la mujer del 10 y recordó que conoce a la pareja “desde que empezaron a salir y los acompañé en su crecimiento, formaron una familia increíble, sana y buena”.

“Ahora me toca acompañarlos en este cierre de carrera y lo voy a hacer con honores. Los quiero desde siempre”, agregó el representante que trabaja en conjunto con Cristian Bragarnik.

Pero no quedó allí y lanzó: “Vamos por más y con la verdad siempre. Nacho ama a Central y hasta yo pensaba la fiesta de su retiro en Rosario, pero para la dirigencia y nuevo cuerpo técnico no les dio la altura de hacer un retiro merecido. La historia y la gente sacara las conclusiones”.

Dardos para Belloso y Almirón

No fue el único comentario de Levinton ya que aprovechó para dejar uno propio en el cual afirmó conocer a Malcorra desde que el jugador tenía 14 años. “Tantos años pasamos juntos creciendo, disfrutando y sufriendo. El amor con Rosario desde chico y que hoy es una familia maravillosa. Que tipazo que sos. Orgulloso de volver a estar juntos y tener la responsabilidad de que te retires en un grande también como fue Central”.

Levinton aseguró que Malcorra ama a Central, que buscaba armar una fiesta en el Gigante de Arroyito “con esa maravillosa gente” y lanzó dardos duros para Gonzalo Belloso y Sergio Almirón: “La dirigencia no estuvo a la altura porque ya no te querían. Lo mismo el nuevo cuerpo técnico. Armaron una gran novela basada en mentiras, pero todo ya va a salir a la luz. Te admiro y felicito por lo que sos y le diste a Central y a cada equipo que te tocó jugar, pero sé que Central era tu casa”.